Esp : Cristiano Ronaldo écoeuré par l'offre monstrueuse de Madrid pour Neymar

Il faut bien le reconnaître, le départ rapide de Cristiano Ronaldo du Real Madrid a étonné pas mal de monde lors du dernier mercato, même si CR7 avait fait savoir qu'il réfléchissait à son avenir quelques minutes après la victoire des Merengue en finale de la Ligue des champions. CR7 n'a jamais réellement dit pourquoi il avait subitement décidé de tourner le dos au club qui lui a donné un palmarès aussi incroyable et fait de lui une star mondiale. Cependant, pour Ramon Calderon, ancien président du Real Madrid et qui était allé chercher Cristiano Ronaldo à Manchester United, c'est Florentino Perez qui a écoeuré le joueur portugais.

Et derrière cette situation, c'est le désir énorme de l'actuel patron du Real Madrid de faire venir Neymar qui aurait tout déclenché. « Le président était obsédé par l’idée de signer Neymar. Il était prêt à verser 350ME au PSG et lui offrir un salaire deux fois plus gros que celui de Cristiano Ronaldo (...) Cristiano ne se sentait plus vraiment désiré à Madrid. Le résultat, c’est qu’il a développé cette idée d’avoir un nouveau challenge. Il a compris que le club voulait se débarrasser de lui. Mais vous devez aussi savoir que Cristiano Ronaldo a eu des soucis avec le président actuel dès le premier jour, car il n’était pas « son » joueur. Si je n’avais pas fait signer CR7, alors Florentino Perez ne l’aurait pas fait », a expliqué, sur Goal, Roman Calderon, qui en profite ouvertement pour tacler son successeur.