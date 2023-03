Encore une vente incroyable en vue à l'AS Monaco

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Depuis quelques années, Monaco s'est imposé comme l'un des clubs qui fait les meilleures ventes sur le marché des transferts. Encore une fois, un joueur est sur le point de quitter le Rocher pour une grosse somme.

Sur les dix dernières années, Monaco fait partie avec Benfica des clubs qui vendent le plus. L'ASM a réalisé plusieurs opérations juteuses ces dernières années comme la vente de Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros en 2018, celle d'Aurélien Tchouaméni l'été dernier pour 80 millions d'euros ou plus récemment Benoit Badiashile pour 38 millions d'euros à Chelsea. Cela sans oublier les Bernardo Silva, Fabinho, Anthony Martial, Benjamin Mendy, James Rodriguez ou Thomas Lemar. Le centre de formation monégasque est l'un des plus performants sur la scène européenne, ce qui permet au club de s'enrichir. Selon les informations de Foot Mercato, Monaco est en discussion avec un géant de la Premier League pour se séparer d'Axel Disasi. Le défenseur français est très convoité en Europe et Monaco compte bien en profiter.

Monaco fait grimper le prix de Disasi

Le média français affirme qu'un rendez-vous a un lieu il y a deux semaines entre l'entourage de Disasi et Manchester United. Les Red Devils apprécient le profil de l'ancien joueur du Stade de Reims qui peut évoluer dans l'axe de la défense ainsi que sur le côté droit. L'AS Monaco est prêt à céder sa pépite pour une offre de 50 millions d'euros. Si la transaction se conclut, ce sera la septième vente la plus chère de l'histoire du club. Sélectionné avec l'équipe de France pendant la Coupe du monde au Qatar, le joueur de 25 ans espère monter en puissance avec les Bleus grâce au départ à la retraite de Raphaël Varane. Axel Disasi est conscient qu'une place est libérée et qu'il peut s'imposer comme le nouveau patron en sélection. Manchester United est à l'affût et surveille la progression du natif de Gonesse qui a l'ambition de se qualifier en Ligue des Champions pour la saison prochaine avec Monaco. Et ensuite de partir pour continuer à faire de l'ASM l'un des meilleurs vendeurs de joueurs d'Europe ?