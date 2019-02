Benatia recale les cadors pour le Qatar, un choix religieux assumé

Dans : Mercato, Foot Mondial.

En manque de temps de jeu cette saison, Medhi Benatia a quitté la Juventus Turin pour une destination inattendue.

Alors que de grosses écuries comme Manchester United, Arsenal et Naples étaient prêtes à l’accueillir, le défenseur central de 31 ans a préféré signer à Al-Duhail au Qatar. Autant dire que ce choix ne fait pas l'unanimité. Pour beaucoup, l’international marocain a clairement privilégié l’argent plutôt que l’aspect sportif. D’où sa réponse sur le site officiel de son nouveau club.

« J'ai été critiqué au Maroc mais je veux que tout le monde respecte ma décision parce que c’était la meilleure pour moi et pour ma famille. Je veux que mes enfants grandissent dans un environnement islamique, a expliqué Benatia. J’aurais pu aller aux Emirats ou en Arabie Saoudite mais j’ai choisi Al-Duhail. » Une nouvelle aventure qui, selon lui, ne manque pas d’intérêt sur le plan sportif.

Des conséquences en sélection ?

« J’ai joué avec de grandes équipes telles que le Bayern Munich, l’AS Rome et la Juventus, j’ai gagné beaucoup de titres avec eux. Maintenant j’ai des objectifs différents, le premier est le sacre en Ligue des Champions d’Asie avec Al-Duhail », a annoncé le joueur formé à l’Olympique de Marseille, prêt à assumer les conséquences concernant son statut en sélection.

« Il y a beaucoup d'internationaux marocains qui évoluent dans des clubs du Golfe. Le sélectionneur Hervé Renard me connaît bien et s'il sent que je ne mérite pas d'être appelé, je respecterai sa décision », a confié Benatia, conscient que les meilleurs moments de sa carrière sont désormais derrière lui.