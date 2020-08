Barça : Jorge Messi négocie avec deux clubs !

Dans : Mercato.

Père et agent de la superstar argentine, Jorge Messi va être sur le devant de la scène pour les prochaines semaines.

La bombe lâchée par son fils a en effet mis l’avenir du seul joueur à avoir remporté six Ballons d’Or en suspens. Ce changement de cap majeur sur la planète football va toutefois se faire en deux temps. Dans un premier temps, Jorge Messi n’est pas à Manchester contrairement à ce que la presse argentine a affirmé ce jeudi, mais se trouve à Rosario. Dimanche par contre, il sera à Barcelone pour discuter avec Josep Maria Bartomeu du départ de son fils, affirme ESPN. L’échange promet d’être vif, car le président du Barça n’a pas l’intention de laisser partir son numéro 10 comme ça, surtout pas gratuitement sachant que cette possibilité n’a pas été relevée à temps par le clan Messi.

En tout cas, ce dimanche, Jorge Messi réitèrera au club catalan l’envie de son fils de changer d’air, estimant que le cycle était terminé et qu’il était l’heure pour chacun de se relancer. Des propos qui ont déjà été prononcés au téléphone, mais le père de Lionel Messi a décidé de se rendre en Europe. Pour la simple et bonne raison que, dès le lundi, il a ensuite rendez-vous avec Pep Segura, ancien directeur du football du FC Barcelone et qui occupe désormais un poste similaire à Manchester City. Avec un tel agenda, inutile de préciser que le clan Messi pousse vers un transfert à Manchester City, qui est devenu la grande priorité de l’Argentin, même s’il est impossible de savoir à l’heure actuelle si tout se passera comme prévu dans ce qui sera inévitablement le feuilleton de cette fin d’été.