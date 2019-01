Ang : Emery galère au mercato, le Bayern en rajoute une couche

Dans : Mercato, Premier League, Bundesliga.

La direction d’Arsenal le sait, Unai Emery n’est pas contre le recrutement d’un ou plusieurs joueurs cet hiver.

Le manager des Gunners aimerait surtout renforcer son milieu de terrain avec un élément de classe mondiale. Malheureusement pour lui, le club londonien n’a visiblement pas les moyens de répondre à ses exigences. En effet, l’ancien coach du Paris Saint-Germain a annoncé que son équipe ne pouvait accueillir que des recrues en prêt. Autant dire que cette condition limite les possibilités sur le marché des transferts.

Arsenal se lance en effet dans des dossiers compliqués comme celui concernant James Rodriguez (27 ans). Pour rappel, le milieu appartenant au Real Madrid effectue sa deuxième année en prêt au Bayern Munich. Les Gunners ont donc besoin de l’accord des deux formations. Seulement voilà, le club bavarois a bien l’intention de conserver le Colombien jusqu’à la fin de l’exercice, avant de décider s’il doit activer l’option d’achat à 42 M€.

Le Bayern est catégorique

« On regardera la deuxième partie de saison et on en tirera les bonnes conclusions », a confié le directeur sportif Hasan Salihamidzic à Bild, écartant l’idée d’acheter James Rodriguez pour mieux le revendre. « Ce n'est pas le style du Bayern, a-t-il répondu. Si nous décidons de recruter un joueur, c'est pour qu'il reste au Bayern. » La mise au point ne lui était pas forcément destinée, mais Arsenal est fixé.