All : Pavard met les pendules à l'heure et raconte son mercato

Dans : Mercato, Bundesliga.

Titulaire de Didier Deschamps pendant la Coupe du monde, Benjamin Pavard a été l’un des Français les plus courtisés lors du dernier mercato.

Son nom a notamment été évoqué du côté du Bayern Munich. Mais fidèle à son club de Stuttgart, le défenseur français a pris la décision de ne pas bouger cet été. Et selon lui, la question ne s’est même posée, alors que certains médias ont pourtant affirmé il y a quelques semaines que le latéral droit des Bleus avait été proche de dire « oui » au champion d’Allemagne en titre.

« J'ai eu énormément de propositions, mais dans ma tête c'était clair. Il fallait que je reste encore une saison à Stuttgart parce que j'ai l'amour du maillot et des supporters. Je leur devais bien ça. C'est vrai que la Coupe du monde est arrivée plus vite que prévu, personne ne s'y attendait, même pas moi au tout début. Mon projet de carrière c'était de rester encore une saison en Allemagne. Je suis dans un très très grand club allemand, avec des fans fantastiques. Ce club c'est une famille, c'est ce dont j'ai besoin et c'est ce que j'aime dans ce club. Je suis très bien là-bas, je n'ai rien signé du tout » a confié dans Téléfoot Benjamin Pavard, pour qui rester au moins une saison supplémentaire à Stuttgart était une évidence. Reste qu’en ce début de saison, le club allemand est en grande difficulté puisque, malgré la présence de Benjamin Pavard, il est lanterne rouge de Bundesliga…