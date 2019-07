Vidéo : Messi agressé en soirée, il démonte la fake-news

Dans : Video, Foot Europeen, Liga.

Mobilisé jusqu’au bout de l’été avec la Copa America, Lionel Messi profite actuellement de ces derniers instants de vacances.

Du côté d’Ibiza avec ses coéquipiers Luis Suarez et Jordi Alba, l’international argentin a beaucoup fait parler de lui au cours des dernières heures. Et pour cause, une vidéo devenue virale a circulé sur internet, dans laquelle on le voit visiblement évacué d’urgence d’une soirée un peu trop arrosée par son service de sécurité. Rapidement, les médias people ont indiqué qu’un fan ivre a tenté de s’approcher avec trop de véhémence de Lionel Messi.

Une version des faits fermement démentie par le joueur lui-même, via son compte Instagram. « Grande soirée hier à Ibiza, avec les amis. Il reste peu de temps avant qu'on rentre. Et ne donner pas d'importance aux choses que vous lisez et qui n'ont rien à voir avec la réalité. Tout fut génial cette nuit et tout le monde nous a merveilleusement traités, comme toujours. #FakeNews » a indiqué le meneur de jeu du FC Barcelone, qui s’apprête à retrouver le chemin de l’entraînement à Barcelone où il va découvrir un certain Antoine Griezmann.