Vidéo : Le pire but de l’année, nous avons une gagnante

Fin décembre, c’est l’heure des cadeaux mais aussi des bêtisiers, et ce but contre son camp marqué dans un match de football féminin en Angleterre risque bien d’en être l’une des vedettes. Sur une balle en profondeur, un festival de gestes manqués finit par déboucher sur un but forcément contre son camp, dans une action qui a tout de même de quoi désespérer. Pas trop pour l’arrière coupable du dernier geste manqué, puisque le score final aura été de 12 à 0, dans cette rencontre de septième division du football féminin en Angleterre.