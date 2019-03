Vidéo : L'ambiance survoltée à Mestalla pour la qualification de Valence

Dans : Video, Photo/Video, Liga.

Victorieux du Bétis Séville (2-2, 1-0), le FC Valence a validé son billet pour la finale de la Coupe du Roi, qui aura justement lieu à Séville. Los Ché y affronteront le FC Barcelone, et s’ils ne sont clairement pas favoris, ils pourront compter sur l’appui d’un public bouillant avant et après la rencontre gagnée par les coéquipiers de Kevin Gameiro, buteur à l’aller et passeur décisif ce jeudi soir.