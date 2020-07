Foot01 News : Milinkovic-Savic au PSG pour 80 ME ? Lacazette sur le départ, le fight Son vs Lloris

Dans : Video.

Le journal de Foot01 est à suivre ce mardi 07 juillet avec le tour de l’actualité du football.

Nous évoquons Sergei Milinkovic-Savic qui devrait partir dès cet été. Et cela profitera au PSG qui veut renforcer son milieu de terrain. Leonardo serait prêt à mettre 80 millions d’euros sur la table. Mais attention à la concurrence. Manchester United, le Real Madrid et Chelsea sont sur le dossier.

Mikel Arteta qui ne sait pas encore ce qu’il fera de Lacazette à l’avenir. L’international tricolore plait en Europe, notamment à l’Atlético, l’Inter ou la Juventus. Et le technicien espagnol veut faire du tri dans son effectif. Ozil et Guendouzi sont annoncés sur le départ. Pour Lacazette, le doute plane.

Hugo Lloris qui s’est énervé contre Heung-min Son. Lors de la victoire des Spurs face à Everton, le capitaine des Bleus s’est emporté contre son coéquipier Coréen. Le français a reproché à l’ancien de Leverkusen son manque de détermination sur une action de but des Toffees. Une scène qui a plu a José Mourinho, qui veut un groupe avec du caractère. Franck Ribéry qui a un doute sur son avenir en Italie.

Après être rentré victorieux face à Parme avec la Fiorentina, le joueur de 37 ans a eu la surprise de voir son domicile cambriolé. Une situation qui a fait peur à la famille du joueur. Ne se sentant plus en sécurité chez lui, et voulant simplement le bonheur de sa famille, Kaiser Franck réfléchit à son avenir.

Et enfin Lucas Ocampos qui s’est positionné comme le sauveur de Séville. Face à Eibar, le joueur de 25 ans est entré encore un peu plus dans le coeur des supporters. Alors que Tomas Vaclik est surtout sur blessure, et que Julen Lopetegui avait fait ses 5 changements, l’ancien de l’OM n’a pas hésité à revêtir le maillot du portier. Nous sommes à la 101e minute de jeu quand l’argentin sort une parade réflexe sur une tentative du gardien d’Eibar Marko Dmitrovic. Alors qu’il était déjà l’unique buteur de la rencontre, Ocampos a sauvé les siens et a assuré les 3 points à son équipe.