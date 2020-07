Foot01 News : La bombe ALABA vers le PSG, Eyraud se mêle de la #VENTEOM, les perdants du BALLON D'OR

Dans : Video.

Le journal de Foot01 est à suivre ce mardi 21 juillet avec le tour de l’actualité du football.

Nous évoquons Alaba qui pourrait bien filer au PSG. En fin de contrat dans un an, le défenseur du Bayern cherche un nouveau défi. Et surtout à retrouver sa place de prédilection, au milieu de terrain. Ce qui intéresse grandement Leonardo, en difficulté dans les dossiers Milinkovic-Savic et Bennacer.

Jacques-Henri Eyraud se mêle du rachat de l'OM. Le président n'a pas peur du duo Ajroudi-Boudjellal. Pour lui, ces rumeurs n'ont aucun intérêt et ne sont pas avérées puisque Frank McCourt n'est pas vendeur. JHE pense que le projet dans lequel il est investi est le bon, qu'un club ne peut pas se gérer qu'au niveau footballistique.

Roxana Maracineanu met en garde les supporters. Le match du PSG face au Waasland-Bereven a fait beaucoup de bruit et pas pour les bonnes raisons. En tribune, les Ultras ont bravé les règles sanitaires. Ce qui n'a pas plu à la ministre des Sports. Après un entretien avec des collègues, elle a fini par conclure que si les règles sanitaires, un nouveau huis clos allait être mis en place pour éviter la propagation du Covid-19.

Le Ballon d'Or 2020 est annulé. Et plusieurs joueurs se retrouvent comme les grands perdants de cette nouvelle. Comme Lewandowski, auteur de la meilleure saison de sa carrière, avec ses 51 buts en 43 matchs. Ou alors Karim Benzema, très important dans le titre de champion d'Espagne du Real Madrid. Mais aussi Messi et Cristiano Ronaldo, qui ont encore décroché des records cette saison.

Et enfin Cristiano Ronaldo qui connaît déjà son avenir. Selon Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus, le portugais se sent bien et veut rester. L'ancien du Real Madrid s'entend bien avec ses coéquipiers et son entraîneur, qui est lui aussi assuré de rester la saison prochaine.