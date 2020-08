Foot01 Mercato : THAUVIN peut sauver l'OM, DEPAY sur le départ, CITY lâche des sommes folles

Dans : Video.

Le journal de Foot01 est à suivre ce samedi 1er août avec le tour de l’actualité du football.

Nous évoquons Florian Thauvin qui peut rapporter à l'OM. En quête de fonds, le club phocéen n'arrive pas à vendre ses joueurs. Mais son ailier droit pourrait être le sauveur. Disposant toujours d'une belle côte sur le marché, Thauvin attire du monde. N'ayant plus qu'un de contrat, son prix est abordable et de nombreux clubs sont désireux de l'acheter. Plusieurs offres entre 15 et 20 millions d'euros devraient arriver sur la table des dirigeants olympiens.

André Villas-Boas prend le dossier Cuisance en main. Alors que Pape Gueye est déjà venu solidifier le milieu de terrain marseillais, les dirigeants veulent encore du renfort. Depuis plusieurs semaines, ils sont intéressés par le profil du joueur du Bayern. Et c'est maintenant le technicien portugais qui prend en charge les négociations. Il veut au moins en tirer un prêt. Cette saison, Cuisance n'a joué que 10 petits matchs. L'OM est prêt à lui offrir plus de temps de jeu. Affaire à suivre.

Le PSG sur une piste d'avenir. Alors que Juan Bernat a soumis sa demande de quitter le club pour rejoindre Barcelone, les dirigeants s'orientent vers un jeune joueur. Riccardo Califiori n'a plus qu'un an de contrat avec la Roma. Après avoir subi une grave blessure en 2018, le joueur de 18 ans est bien revenu. Mais la concurrence est rude. La Juventus et le Real Madrid sont aussi sur le coup.

Depay bloque Sancho. Malgré des intérêts de Manchester United et de Liverpool, c'est vers le Real Madrid que l'anglais devrait se diriger. Mais un élément de poids bloque le transfert. Dortmund a déjà trouvé son remplaçant. Memphis Depay a un avenir encore très flou du côté de l'OL. Le néerlandais attend de savoir si le club rhodanien jouera l'Europe la saison prochaine. Par conséquent, Sancho doit d'abord savoir si Depay partira ou pas de Lyon avant de faire ses valises.

Et enfin Manchester City qui n'en finit plus de dépenser. Dans peu de temps, les Citizens devraient officialiser deux nouvelles recrues : Nathan Aké et Ferran Torres. Pour ces deux joueurs, les Sky Blues ont déjà perdu 80 millions d'euros. Mais cela ne s'arrête pas là. Voulant apporter un peu plus de concurrence à Benjamin Mendy sur le couloir gauche, Guardiola s'intéresse à trois pistes : David Alaba, Nicolas Tagliafico et Rayan Aït-Nouri. En défense centrale, le technicien espagnol a aussi une liste bien longue. Il courtise Diego Carlos, José Maria Gimenez et Kalidou Koulibaly. Le chéquier est de sortie.