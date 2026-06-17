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Un gardien de 17 ans débarque à l'OM

OM17 juin , 15:51
parCorentin Facy
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L’OM continue de recruter de nombreux jeunes en post-formation. Le club phocéen a finalisé l’arrivée de Milan Sandro Cheval en provenance du Stade Malherbe de Caen.
L’Olympique de Marseille dispose de moyens limités sur le marché des transferts et se veut prudent dans l’attente du verdict de l’UEFA et du passage devant la DNCG d’ici la fin du mois de juin. La signature de Bruno Genesio tarde à être officialisée et le club phocéen n’a pas encore lancé les grandes manoeuvres sur le marché des transferts. Grégory Lorenzi ne reste pas les bras croisés pour autant.
Le nouveau directeur sportif de l’OM avance depuis plusieurs semaines sur quelques dossiers de jeunes joueurs à faire venir en post-formation. C’est le cas de Sacha Lung (Strasbourg) ou encore d’Osmane N’Diaye (SM Caen). Selon les informations du compte spécialisé La Minute OM, un second joueur du club normand est sur le point de poser ses valises en Provence en la personne de Milan Sandro Cheval, jeune gardien de 17 ans formé au Stade Malherbe de Caen.
« Exclu : L’ancien gardien du SM CAEN, Milan Sandro Cheval va rejoindre les U19 de l’OM » a publié le compte X ce mercredi. La preuve que si l’Olympique de Marseille est pour l’instant inactif sur le marché des transferts en ce qui concerne le renforcement de son équipe professionnel, le club phocéen est en revanche sur tous les fronts pour renforcer ses équipes de jeunes. Une stratégie importante pour Stéphane Richard et Frank McCourt, qui savent que dénicher de jeunes talents en post-formation à moindre coût peut rapporter gros. Les exemples récents sont nombreux à Marseille, de Bamba Dieng à Darryl Bakola en passant par Robinio Vaz.
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Qui te dis que c'est pas deja fait? c'est justement a cause des bisounours comme toi que le systeme de changera pas .. Comment peut on etre content d'un tel systeme.. y a que 2 classes qui peuvent etre content .. ceux qui ne font rien ou les ultras riche .. les 2 sont ultra aidé ... t es footeux lucide par contre pour le reste c'est un peu beni oui oui

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