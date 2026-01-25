Transfert à 25 ME, l'OM fait pleurer l'Inter Milan

ICONSPORT_282914_0024
L'été dernier, Marseille s'est séparé de Luis Henrique contre 25 millions d'euros. Une excellente affaire tant le Brésilien est en difficulté à l'Inter. Le leader de Serie A compte déjà se séparer de l'ailier droit en janvier.
Pablo Longoria subit souvent la foudre des supporters marseillais quand il vend trop rapidement les joueurs de l'OM. C'est sans doute le cas pour Robinio Vaz, récemment cédé à la Roma. Par contre, le président phocéen est félicité pour sa vente de Luis Henrique l'été dernier. L'ailier brésilien a pris la direction de l'Inter Milan contre un chèque de 25 millions d'euros. Les Nerazzuri pensaient faire une affaire pour un joueur aux 9 buts et 9 passes décisives la saison dernière. Le résultat est très loin de leurs espérances.

Ivan Perisic rappelé en urgence ?

Le début de saison de Luis Henrique en Italie est catastrophique. Il n'a inscrit aucun but avec l'Inter depuis son arrivée, se révélant bien trop faible pour évoluer dans un tel club. Il a même touché le fond contre Pise vendredi. Peu en réussite contre la lanterne rouge de Serie A, l'ancien marseillais a été remplacé dès la 34e minute sous les sifflets du stade Giuseppe-Meazza. C'était peut-être sa dernière apparition avec les Milanais. En effet, la Gazzetta dello Sport révèle que le Brésilien est mis en vente par l'Inter.
Un transfert, définitif ou en prêt, a de vraies chances d'aboutir puisque deux clubs le convoitent. Il s'agit des Anglais de Bournemouth et des Turcs de Besiktas. Le club italien a déjà trouvé un remplaçant pour Luis Henrique en la personne d'Ivan Perisic (36 ans). Actuellement au PSV Eindhoven, le Croate a porté 254 fois le maillot nerazzuro entre 2015 et 2022. Le dossier s'accélérera nettement si le PSV se fait éliminer dès la phase de ligue en C1. Cette piste réchauffée illustre à elle seule le flop monumental Luis Henrique.
L. Tomaz de Lima

L. Tomaz de Lima

BrazilBrésil Âge 24 Milieu

Champions League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs17
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Dro Fernandez au PSG, la terrible réponse du Barça

Barcelone ne l'a pas lâché, il voulait même le prolonger. C'est le joueur qui ne voulait plus rester au Barça.

L1 : Strasbourg enfonce le LOSC dans la crise

Bah franchement paris est un peu moins bien que la saison passée et Strasbourg j'ai l'impression qu'il ont retrouvé leur jeux. Faut arrêter de croire que notre championnat est bidon y'a quelque équipe qui on des bon joueur et Strasbourg même si c'est jeune sa joue bien au ballon

L1 : Strasbourg enfonce le LOSC dans la crise

Oui je suis du même avis sa va être compliqué de les jouer les Strasbourgeois il ont retrouvé de la sérénité depuis le départ de Rossenior. Lille il sont trop de blessé pour espérer mieux

Dro Fernandez au PSG, la terrible réponse du Barça

Je connais ce DRO sa vos quoi ? Barcelone l'aurais pas lâché si il serait si bon

Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant

j ai jamais été fan de mangala il a un enorme salaire c'est lui qu'il faut vendre

