Transfert à 25 ME, l'OM fait pleurer l'Inter Milan

L'été dernier, Marseille s'est séparé de Luis Henrique contre 25 millions d'euros. Une excellente affaire tant le Brésilien est en difficulté à l'Inter. Le leader de Serie A compte déjà se séparer de l'ailier droit en janvier.

Pablo Longoria subit souvent la foudre des supporters marseillais quand il vend trop rapidement les joueurs de l' OM . C'est sans doute le cas pour Robinio Vaz, récemment cédé à la Roma. Par contre, le président phocéen est félicité pour sa vente de Luis Henrique l'été dernier. L'ailier brésilien a pris la direction de l'Inter Milan contre un chèque de 25 millions d'euros. Les Nerazzuri pensaient faire une affaire pour un joueur aux 9 buts et 9 passes décisives la saison dernière. Le résultat est très loin de leurs espérances.

Ivan Perisic rappelé en urgence ?

Le début de saison de Luis Henrique en Italie est catastrophique. Il n'a inscrit aucun but avec l'Inter depuis son arrivée, se révélant bien trop faible pour évoluer dans un tel club. Il a même touché le fond contre Pise vendredi. Peu en réussite contre la lanterne rouge de Serie A, l'ancien marseillais a été remplacé dès la 34e minute sous les sifflets du stade Giuseppe-Meazza. C'était peut-être sa dernière apparition avec les Milanais. En effet, la Gazzetta dello Sport révèle que le Brésilien est mis en vente par l'Inter.

Un transfert, définitif ou en prêt, a de vraies chances d'aboutir puisque deux clubs le convoitent. Il s'agit des Anglais de Bournemouth et des Turcs de Besiktas. Le club italien a déjà trouvé un remplaçant pour Luis Henrique en la personne d'Ivan Perisic (36 ans). Actuellement au PSV Eindhoven, le Croate a porté 254 fois le maillot nerazzuro entre 2015 et 2022. Le dossier s'accélérera nettement si le PSV se fait éliminer dès la phase de ligue en C1. Cette piste réchauffée illustre à elle seule le flop monumental Luis Henrique.