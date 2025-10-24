ICONSPORT_272416_0203
Roberto De Zerbi

OM : « Vous n’êtes pas mes dirigeants », De Zerbi se lâche

OM24 oct. , 16:30
parEric Bethsy
4
Pointé du doigt après la défaite contre le Sporting Portugal (2-1) mercredi en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi l’a mal vécu. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’est longuement expliqué en conférence de presse.
L’exclusion d’Emerson n’explique pas tout. Réduit à 10 en fin de première période, l’Olympique de Marseille avait les moyens d’éviter la défaite sur le terrain du Sporting Portugal. Mais les Marseillais ont adopté une stratégie défensive et probablement liée aux changements prudents opérés par Roberto De Zerbi. Ce n’est pourtant pas l’analyse du coach marseillais qui n’a pas aimé se retrouver sur le banc des accusés.
« Je m'attendais à une question comme celle-ci et surtout venant de vous, a d’abord répondu l’Italien en conférence de presse. C'est juste qu'on revienne sur ce match. J'aime bien expliquer, même si vous êtes journalistes et que vous n'êtes pas mes dirigeants. J'explique ma vision. Si on part du fait qu'il y avait cinq équipes qui ont joué avec un joueur de moins lors de cette journée de C1. L'Olympiakos a joué à 10 contre le Barça, ils ont encaissé six buts. Naples contre le PSV, ils ont prix six buts. Nous, on a passé une période à 10 et on a perdu 2-1. »
« Greenwood avait eu du mal en pointe face à l'OL l'an dernier quand on avait été à 10, s’est souvenu l’entraîneur phocéen avant de démentir ses consignes défensives. On n'a pas fait ce qu'on voulait, j'attendais qu'on soit plus haut. Je n'ai pas réussi à me faire comprendre entre les deux périodes. Je ne voulais pas d'une équipe aussi basse. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'ai aussi entendu des choses fausses. Quand Greenwood est sorti, on avait encore deux attaquants. Il faut aussi avoir de l'humilité, on a joué à 10. En première période, il n'y avait que l'OM sur le terrain, il y avait des sifflets adverses. Le match a changé pour une légèreté d'Emerson. »

Lire aussi

L’OM voit rouge, De Zerbi accuséL’OM voit rouge, De Zerbi accusé
« Je ne voulais pas qu'on défende uniquement. Contre le PSG, on était tous heureux, j'avais dit que je n'étais pas content de la seconde période. Ce n'est pas le problème du match de Lisbonne. On est encore trop attaché au résultat partiel du match. C'est la marge de progression. Il faut faire des analyses honnêtes. Je ne suis pas infaillible, je fais des erreurs. Quand j’en fais, je lève la main et je dis que c'est de ma faute. J'aimerais rejouer ce match. Le Sporting a eu trois occasions en deuxième période. Il n'y a pas eu énormément de danger mais on était trop bas. C'est peut-être de ma faute », a finalement nuancé Roberto De Zerbi sans vraiment y croire.
4
Articles Recommandés
Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 2e journée

ICONSPORT_272416_0203
OM

OM : Lens a un compte à régler avec De Zerbi

ICONSPORT_273649_0286
Mercato

Rennes suit le Nantais Louis Leroux

ICONSPORT_271638_0124
PSG

PSG : L’OM leader, Luis Enrique plaide non coupable

Fil Info

18:45
CL : Programme TV et résultats de la 2e journée
18:30
OM : Lens a un compte à régler avec De Zerbi
18:00
Rennes suit le Nantais Louis Leroux
17:30
PSG : L’OM leader, Luis Enrique plaide non coupable
17:06
Au-dessus de l’OM et du PSG, Strasbourg bluffe l’OL
16:50
L2 : Le match Bastia - Laval reporté
16:00
0 match avec le PSG mais il affole le mercato
15:30
Le Real promet de faire taire Lamine Yamal

Derniers commentaires

70 ME pour Iliman Ndiaye, l'OM s'est planté

Le prix de Kvara donc...

L’Arabie Saoudite change de sport et lâche l’OM

L'Arabie Saoudite c’est comme le Qatar il s'achète une image internationale en investissant dans le sport, mais en réalité le sport n’est pas une finalité mais juste un moyen. Le problème est qu’ils ont beaucoup d'argent et ils considèrent qu’il leur suffit de payer pour reussir.... mais on voit que les joueurs ne viennent en AS que pour l'argent, après ils reviennent en Europe pour rejouer au football....car ils ́e trouvent ni le plaisir de jouer ni l'engouement des supporters européens 😀😀😀

PSG : L’OM leader, Luis Enrique plaide non coupable

C’est un vrai psycho-rigide mais les résultats sont là et bien au dessus de ce qui était attendu donc… 😝🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

PSG : L’OM leader, Luis Enrique plaide non coupable

Kesk’elle a la,Sardine, anxieuse ? 😆🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

Le joueur de l'OL que Paulo Fonseca n'ose pas sortir

Pour Tolisso et l'EdF, je pense que c'est bouché ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading