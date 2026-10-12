OM : Un joueur traité « d’inutile », le ton monte

OM : Un joueur traité « d’inutile », le ton monte

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parClaude Dautel
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La victoire de l'OM à Troyes permet au club phocéen de sortir de la zone rouge et à Bruno Genesio de retrouver un peu de sérénité. Mais l'entraîneur phocéen a des problèmes à régler, notamment avec un Angel Gomes devenu fantomatique.
A l'exception des supporters de l'Olympique de Marseille, et encore, la Ligue 1 ne s'est pas fait une publicité énorme avec le match des mal classés entre l'ESTAC et l'OM, dimanche soir. Mais les trois points pris par les Phocéens à Troyes valent de l'or avant un autre déplacement à Angers le week-end prochain. Cependant, tout n'a pas été parfait, loin de là, du côté de l'OM et un joueur commence même à poser des problèmes, c'est Angel Gomes. Titulaire au coup d'envoi, le meneur international anglais a été transparent, mais Bruno Genesio a tout de même attendu la 87e minute pour le remplacer par Geoffrey Kondogbia. Noté 4 par L'Equipe, soit la plus mauvaise note pour un joueur de l'OM, Angel Gomes a également eu droit à un vrai procès dans L'After Foot.

A quoi sert Angel Gomes ?

C'est d'abord Walid Acherchour qui s'est attaqué au cas du milieu de terrain anglais. « Angel Gomes ne sert à rien. Tu ne le vois pas. C'est-à-dire que, sincèrement, c'est abyssal le niveau d'Angel Gomes depuis le début de saison. Je me suis dit avec Genesio, comme il l'a un peu eu à Lille, on va retrouver le Angel Gomes qu'on aimait, mais il n'y a rien du tout ! Il ne se passe rien (...) Techniquement à la base, c’est un joueur qui est habile avec ses pieds. Mais là, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a aucune prise de risque dans son jeu. C'est un joueur inutile à l'Olympique de Marseille », a lancé le consultant de RMC, qui n'est pas le seul à penser la même chose au sujet du joueur formé à Manchester United.

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Autre membre de l'After, Kevin Diaz n'a pas été tendre non plus avec Angel Gomes. « J'ai l'impression qu'il pointe. "Voilà, je suis là, je fais mon truc. Vous êtes contents ? Très bien. Vous n'êtes pas contents ? Bon ben tant pis." Il a 26 ans, il a 7 ou 8 millions d’euros sur son compte à la banque. T'as pas l'impression que le gars il joue encore avec les dents qui rayent le parquet (...) Là maintenant, il arrive en mode starlette, international anglaiss mais qui n’a plus le truc de se dire : "Je vais me faire mal." », constate l'ancien joueur.
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Une honte un coaching pareil ça a marché contre Rennes mais a Lens c est Zéro quand tu vois des joueurs a la ramasse comme Tolisso Sulc a la mi temps tu les sors tu fait entrer Merah a la place de Sulc et Tessmann a la place de Tolisso et Openda quand il sort la moindre des choses sait de faire entrer Himbert il n est même pas sur la feuille de match ou d essayer de donner du temps de jeu a Duranville. Quand on vois qu on finit tout les matchs avec TOLISSO avant centre alors qu on a plus de joueurs a la construction honnêtement je ne comprends pas

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On les a bien aider a sortir de la zone rouge.... Comment ne pas siffler et sanctionner d'un rouge le pied haut de Abdelli.....quand on voit l'absence de faute sur le penalty accordé aux marseillais....

OM : Un joueur traité « d’inutile », le ton monte

Rappelons que Gomes n'avait pas été bon avec l'OM sur ses premiers mois l'an dernier au point de voir l'OM le prêter à Wolverhampton où ça s'est encore plus mal passé. Il n'est donc pas surprenant de voir ce joueur ne pas réussir cette année. Il n'est à l'OM que parce que l'OM n'a plus de moyen et que personne n'a voulu l'acheter... Près de 50% des joueurs ayant plus de 2 ans en pro sont des joueurs de retour de prêts très souvent non concluant (Meite, Harit, Moumbagna, Cornélius, Gomes, Garcia et Maupay). Tu ajoutes des joueurs qui n'ont pas voulu partir (Paixao, hojberg et Aguerg), 1 remplaçant (De Lange), 2 titulaires (Weah et Gouiri) et quelques jeunes... c'est ton effectif... Forcément que tu galères

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