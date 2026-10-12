OM : Un joueur traité « d’inutile », le ton monte

La victoire de l'OM à Troyes permet au club phocéen de sortir de la zone rouge et à Bruno Genesio de retrouver un peu de sérénité. Mais l'entraîneur phocéen a des problèmes à régler, notamment avec un Angel Gomes devenu fantomatique.

L'Equipe, soit la plus mauvaise note pour un joueur de l'OM, Angel Gomes a également eu droit à un vrai procès dans L'After Foot. A l'exception des supporters de l'Olympique de Marseille, et encore, la Ligue 1 ne s'est pas fait une publicité énorme avec le match des mal classés entre l'ESTAC et l'OM, dimanche soir. Mais les trois points pris par les Phocéens à Troyes valent de l'or avant un autre déplacement à Angers le week-end prochain. Cependant, tout n'a pas été parfait, loin de là, du côté de l'OM et un joueur commence même à poser des problèmes, c'est Angel Gomes. Titulaire au coup d'envoi, le meneur international anglais a été transparent, mais Bruno Genesio a tout de même attendu la 87e minute pour le remplacer par Geoffrey Kondogbia. Noté 4 par, soit la plus mauvaise note pour un joueur de l'OM, Angel Gomes a également eu droit à un vrai procès dans

A quoi sert Angel Gomes ?

C'est d'abord Walid Acherchour qui s'est attaqué au cas du milieu de terrain anglais. « Angel Gomes ne sert à rien. Tu ne le vois pas. C'est-à-dire que, sincèrement, c'est abyssal le niveau d'Angel Gomes depuis le début de saison. Je me suis dit avec Genesio, comme il l'a un peu eu à Lille, on va retrouver le Angel Gomes qu'on aimait, mais il n'y a rien du tout ! Il ne se passe rien (...) Techniquement à la base, c’est un joueur qui est habile avec ses pieds. Mais là, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a aucune prise de risque dans son jeu. C'est un joueur inutile à l'Olympique de Marseille », a lancé le consultant de RMC, qui n'est pas le seul à penser la même chose au sujet du joueur formé à Manchester United.

Autre membre de l'After, Kevin Diaz n'a pas été tendre non plus avec Angel Gomes. « J'ai l'impression qu'il pointe. "Voilà, je suis là, je fais mon truc. Vous êtes contents ? Très bien. Vous n'êtes pas contents ? Bon ben tant pis." Il a 26 ans, il a 7 ou 8 millions d’euros sur son compte à la banque. T'as pas l'impression que le gars il joue encore avec les dents qui rayent le parquet (...) Là maintenant, il arrive en mode starlette, international anglaiss mais qui n’a plus le truc de se dire : "Je vais me faire mal." », constate l'ancien joueur.