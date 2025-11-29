OM : Tapie « comme les tueurs en série », la grave accusation

Avant la sortie de son autobiographie et d’un documentaire sur sa vie, Jean-Claude Darmon a profité de sa promotion pour accuser Bernard Tapie. Selon lui, l’ancien président de l’Olympique de Marseille n’a pas seulement dérapé lors de l’affaire VA-OM.

Jean-Claude Darmon ne garde pas que de bons souvenirs de Bernard Tapie. A ses yeux, l’ancien président de l’Olympique de Marseille reste évidemment le dirigeant qui a offert au football français son premier titre en Ligue des Champions en 1993. Mais l’ex-spécialiste du marketing sportif ne peut s’empêcher de rappeler sa culpabilité dans l’affaire VA-OM, sans compter les autres cas de corruption auxquels Bernard Tapie serait associé.

« Qu’on le veuille ou non, il a offert à la France une Coupe d’Europe alors qu’on n’avait jamais rien gagné. Il ne peut pas avoir fait que du mal au football français, a d’abord confié Jean-Claude Darmon au Figaro. Mais il a voulu être partout et tout le temps. Surtout, il a fait une erreur fondamentale qui lui a coûté la vie : la politique. Après, l’affaire VA-OM est une énorme connerie. Et la conséquence de l’avoir commise plusieurs fois. Ils n’ont pas pris les précautions d’usage. »

Tapie agaçait Olmeta

« Je ne suis pas le seul à dire cela, Pascal Olmeta (ancien gardien de l’OM) me l’a dit : "Chaque fois, Tapie nous annonçait qu’il allait payer les adversaires. J’avais envie de le tuer parce qu’on avait l’impression de ne servir à rien". S’il a payé d’autres matchs que VA-OM ? La grande erreur de VA-OM, c’est ça. Après, tu ne fais plus attention. C’est comme les tueurs en série : si l’assassin tue une fois et s’il ne le fait plus du tout, il est dur à choper. Là, non. Peut-être que d’autres dirigeants l’ont fait avant lui, mais une ou deux fois. Tu ne peux pas faire ça quatre, cinq ou six fois. Ce n’est pas possible », a lâché l’ancien argentier du foot français.