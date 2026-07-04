OM : Medhi Benatia refuse de parler d'Adrien Rabiot

Il y a bientôt un an, l'Olympique de Marseille prenait une décision dont on peut penser qu'elle a totalement changé la donne pour le club phocéen. En effet, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont viré Adrien Rabiot, et pour l'ancien directeur du football de l'OM c'est un sujet sensible.

Homme de base de Didier Deschamps, Adrien Rabiot a pourtant rejoint les Bleus après une saison pour le moins compliquée. L'été dernier, alors qu'il se réjouissait de jouer la Ligue des champions avec Marseille, le milieu de terrain avait été brutalement écarté suite à un incident dans le vestiaire marseillais à Rennes. On ne connaîtra jamais la réalité des événements ce soir-là, mais pour le duo Longoria-Benatia cela justifiait le départ immédiat d'Adrien Rabiot. Après que sa mère ait vidé son sac sur la situation marseillaise, l'ancien joueur du PSG a rejoint l'AC Milan où sportivement la saison a été très compliquée. Mais bénéficiant toujours de la confiance du sélectionneur français, le milieu de terrain de 31 ans dispute le Mondial dans la peau d'un titulaire indiscutable.

Rabiot et l'OM, sujet très sensible

Adrien Rabiot ne provoque aucun problème dans le vestiaire, et c'est une qualité que Didier Deschamps adore. Forcément, le voir briller ainsi avec l'équipe de France retourne le couteau dans la plaie pour les supporters marseillais, dont la majorité n'a toujours rien pas compris comment les dirigeants de l'OM ont pris cette décision brutale l'an dernier. Et preuve que ce sujet est toujours sensible, lorsque le journaliste de L'Equipe l'a contacté pour parler d'Adrien Rabiot, Medhi Benatia a été clair et net. « Le dossier est clos, tout a été dit et redit, pas besoin de revenir sur ça un an plus tard », a précisé l'ancien bras droit de Pablo Longoria. Une prise de position qui démontre que même si Adrien Rabiot et Medhi Benatia ont quitté l'Olympique de Marseille, la plaie est toujours béante.

On ignore ce qu'aurait fait l'OM cette saison s'il n'avait pas été viré suite à l'incident de Rennes. Cependant, Adrien Rabiot a laissé des traces du côté de Marseille en seulement une saison sous le maillot de l'Olympique de Marseille, et il est évident que son départ a été négatif pour le club. Du côté de l'équipe de France, et même si le Duc lui avait tourné le dos en 2018 en refusant d'être réserviste, Didier Deschamps a confirmé que ce dernier méritait une seconde chance et sa confiance totale.