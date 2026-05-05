OM : McCourt est déchainé, les joueurs ne rentrent pas chez eux !

Les dirigeants de l'OM ont décidé de frapper encore une fois fort contre les joueurs en les retenant au moins un jour de plus au centre d'entrainement, sans leur annoncer la suite du programme pour la semaine.

La crise est totale à l’OM , avec la perte quasiment définitive de la possibilité de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Les mauvaises performances s’enchainent et les supporters ne sont pas les seuls à être en colère. Les dirigeants sont très déçus par le niveau de jeu affiché et par les résultats obtenus malgré les investissements copieux réalisés.

Pas de programme communiqué, les joueurs sont punis

Cela a été dit en ce début de semaine. Frank McCourt est en colère et il a fait passer le message que les joueurs devaient se remobiliser pour aller chercher deux victoires sur les deux derniers matchs, sous peine de terminer sans la moindre Coupe d’Europe au programme la saison prochaine. Une mise au vert à la Commanderie a ainsi été décidée, pour sanctionner aussi l’attitude peu combative des joueurs dans la dernière défaite face à Nantes.

Une mesure prise « jusqu’à nouvel ordre » et qui a été prolongée au moins d’une nuit affirme RMC. Pour la radio sportive, il n’y aura donc pas de retour à la maison pour les joueurs, qui ne savent pas si ce pourra être le cas ce mercredi. En effet, aucune consigne n’a été donnée en vue de mercredi, si ce n’est que cela va surement enchainer les séances d’entrainement. En attendant le match de dimanche contre Le Havre, le temps doit être long pour l’effectif d’Habib Beye, qui paye la colère des dirigeants et reste donc cloitré au centre d’entrainement jusqu’à ce que la direction décide que ce soit fini.

Pour mémoire, Habib Beye était contre une telle sanction, estimant que cela n’allait pas changer grand chose, mais Frank McCourt et les dirigeants olympiens ont tout de même décidé de frapper fort en punissant les joueurs pour leur mauvaise performance et leur manque de combativité. Il reste à savoir si cela va porter ses fruits en Normandie ce dimanche.