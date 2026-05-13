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OM : Marseille drague un entraîneur de Nantes

OM13 mai , 14:30
parCorentin Facy
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Un an seulement après son arrivée, Corinne Diacre quitte déjà l’OM. Pour lui succéder à la tête des Marseillaises, le club phocéen cible Nicolas Chabot, actuel entraîneur des féminines du FC Nantes.
Corinne Diacre a mené sa mission à bien à l’Olympique de Marseille. L’objectif fixé à l’ex-sélectionneuse de l’équipe de France était de maintenir le club phocéen, qui retrouvait l’élite en 2025-2026 : c’est chose faite. Neuvième de D1 Arkema, l’OM sera de nouveau en première division la saison prochaine. Mais ce sera sans Corinne Diacre puisque les deux parties se sont quittés d’un commun accord, a annoncé l’Olympique de Marseille ce mercredi. Les dirigeants olympiens, qui ont des chantiers beaucoup plus prioritaires ces dernières semaines, vont par conséquent devoir trouver un nouvel entraîneur pour leur équipe féminine.
Et selon les informations de La Minute OM, un profil a été identifié par le board marseillais. « Après le départ de Corinne Diacre, l’OM multiplie les pistes pour le poste d’entraîneur des Marseillaises. Selon nos informations, le club s’intéresse à l’actuel entraîneur de l’équipe féminine du FC Nantes, Nicolas Chabot » a publié le compte spécialisé sur X. Quatrième de D1 Arkema derrière les monstres PSG, PFC et OL, Nicolas Chabot effectue un travail remarquable à la tête du FC Nantes qui n’est pas passé inaperçu auprès des dirigeants de l’Olympique de Marseille.

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Ces derniers se sont donc mis en tête de le faire venir afin de succéder à Corinne Diacre cet été. Reste maintenant à voir si Nicolas Chabot sera enclin à l’idée de quitter la Loire-Atlantique, où il dispose d’un effectif important avec les moyens de viser le podium, pour construire un projet à l’OM avec un effectif moins qualitatif qui joue pour l’instant le maintien mais qui est amené à grandir pour viser de plus grands objectifs à l’avenir. Quoi qu’il en soit, Marseille se veut ambitieux dans le choix de son futur entraîneur et fera le forcing pour s’offrir l’actuel entraîneur des Canaris.
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non ! trouve une equipe qui n'a pas de rater ? meme ton psg a des ratés footix

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