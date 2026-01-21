OM-Liverpool : Ambiance grandiose à deux heures du match

L’OM affronte Liverpool au Vélodrome ce mercredi soir lors de la 7e journée de Ligue des Champions et les supporters phocéens font déjà monter la température à l’extérieur du stade.

A deux heures du coup d’envoi, les fans de l’Olympique de Marseille se sont déjà rassemblés par milliers aux alentours du Vélodrome pour exprimer leur ferveur avant cette soirée qu’ils espèrent mémorable. Pour rappel, l’OM peut assurer sa qualification pour les barrages de la C1 en cas de succès face aux Reds. Un match nul leur permettrait de grandement se rapprocher de leur objectif. Sans surprise, le Vélodrome affiche complet depuis longtemps pour cette rencontre que les supporters marseillais ont coché dans leur calendrier depuis un long moment.