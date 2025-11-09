ICONSPORT_268602_0021
OM : Iliman Ndiaye vaut 80ME, c'est le bug du siècle

Plus d’un an après son départ de Marseille, Iliman Ndiaye a clairement franchi un cap. Le milieu offensif d’Everton attire les grands d’Europe et sa valeur explose sur le marché des transferts.
Par rapport à son bref passage à l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye est tout simplement méconnaissable. Oubliez le minot qui n’avait pas répondu aux attentes pour son retour dans la cité phocéenne. Etincelant sous le maillot d’Everton, le milieu offensif fait partie des joueurs les plus cotés de la Premier League. L’international sénégalais est effectivement annoncé parmi les cibles de Tottenham, Newcastle, du Milan AC, de la Juventus Turin et de l’Atlético Madrid.
Des bruits de couloir donnent également une estimation de son prix. Mais le journaliste Fraser Fletcher les dément. « De récentes rumeurs évoquent un prix de 30 millions de livres (34 M€) pour Ndiaye, mais des sources proches d'Everton ont qualifié ce chiffre de "ridicule", a relayé le correspondant de TEAMtalk. En comparant avec le défenseur Jarrad Branthwaite, qu'Everton valorise à plus de 70 millions de livres (80 M€), le club a fixé un prix élevé pour l'international sénégalais, en phase avec les tendances du marché pour des profils similaires. »
« Il faut penser à des joueurs comme Bruno Guimarães, Matheus Cunha ou Declan Rice : des milieux de terrain dynamiques dont les transferts dépassent les 60 millions de livres (68 M€) sur le marché actuel en pleine inflation, a comparé le journaliste. Everton est catégorique : le club n'acceptera aucune offre inférieure à son estimation interne, que nos sources estiment nettement supérieure aux 30 millions de livres (34 M€) évoqués. » Autrement dit, les Toffees fixent un montant dissuasif afin de conserver l’ancien Marseillais, indispensable dans les plans du manager David Moyes.
« Je ne vois pas vraiment les rumeurs, sans doute parce que je ne les regarde pas, a réagi le coach d’Everton. Je crois qu'il a encore trois ans et demi de contrat ici, nous en sommes pleinement conscients et il joue vraiment bien. Ce serait une erreur pour les autres équipes de ne pas parler de lui au vu de sa forme. Ici à Everton, nous construisons une équipe et nous voulons le faire avec des joueurs comme lui, donc nous n'avons pas l'intention de le laisser partir, c'est certain. » L’Olympique de Marseille aurait peut-être mieux fait de tenir un discours similaire à l’été 2024, au moment où Iliman Ndiaye avait été vendu aux Anglais pour 20 millions d’euros, bonus compris.
0
