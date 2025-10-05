OM : Il se faire cracher dessus à Marignane, le retournement de vestes est énorme

L'OM a réalisé un joli coup au dernier moment du mercato en se faisant prêter Matt O'Riley. Le Danois brille et fait taire les critiques tombées dès sa signature à Marseille.

La vie d’une recrue n’est jamais facile. Surtout à Marseille. Les attentes sont énormes et la patience est encore moins souvent de mise que dans les autres clubs, où la jauge n’est déjà pas trop élevée. Alors, quand un joueur peu connu arrive alors que le club est dans une mauvaise passe et ne cesse de recruter à tout bout de champ, l’accueil n’est pas forcément dithyrambique. C’est ce qu’a connu Matt O’Riley quand il est arrivé sur le buzzer de la fin du mercato à l’aéroport de Marignane au 1er septembre.

Le joueur danois, qui semblait un peu surpris d’être là alors qu’il était annoncé du côté de la Juventus, a été filmé un peu goguenard à la descente de l’avion. Et les supporters de l’OM ont été sans pitié avec lui sur les réseaux sociaux, estimant que Pablo Longoria avait encore fait un coup bizarre. C’était, pour mémoire, à l’heure où l’OM avait raté son début de saison, et venait de laisser partir Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, les deux protagonistes de la bagarre dans le vestiaire du Roazhon Park.

Le mec a l’air tellement dégoûté d’être là - O'Riley accueilli froidement par les supporters de l'OM

« Le mec a l’air tellement dégoûté d’être là », « Ça devient gonflant ces inconnus qui arrivent pour six mois », « Il est pas heureux d’être ici vous voyez bien », « même lui, il est étonné de trouver un club », « Foutez lui une chasuble directement et l’écharpe autour du cou, c’est très gênant », « ça se voit qu’il en a rien à secouer d’être ici », « ça parle de Zhegrova et ça recrute des gros peintes », « encore un futur top 1000 à son poste », « 152e recrue marseillaise en deux ans », ont pesté les fans de l’OM, qui ne croyaient pas du tout en O’Riley.

Aujourd’hui, les supporters supplient surtout Mehdi Benatia de le recruter définitivement alors que le Danois vient d’enchainer cinq très belles prestations, contre le Real Madrid, l’Ajax, le PSG, Strasbourg et Metz. De quoi justifier cette arrivée du natif de Londres, qui était tout de même titulaire la saison passée dans un club de milieu de tableau de Premier League.