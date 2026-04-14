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Igor Paixao

OM : Igor Paixao déchire les offres anglaises

OM14 avr. , 20:30
parQuentin Mallet
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Après bientôt une saison passée à l'OM, Igor Paixao fait progressivement son trou. Un exercice satisfaisant sur un plan individuel qui pourrait lui ouvrir de nouvelles portes, mais son entourage confirme qu'il se sent bien sur la Canebière et dément tout intérêt extérieur.
L'été dernier, les dirigeants de l'Olympique de Marseille venaient à bout du dossier Igor Paixao et faisaient du Brésilien la recrue la plus chère de leur histoire. 35 millions d'euros dépensés, mais qui ont mis beaucoup de temps à être justifiés. Désormais bien installé dans le onze de départ phocéen, notamment depuis l'arrivée de Habib Beye sur le banc, l'ancien ailier de Feyenoord est enfin lancé. A tel point que des premières rumeurs ont déjà commencé à glisser dans l'actualité du club, les dernières en date évoquant un intérêt issu de plusieurs écuries de Premier League. Mais à en croire son entourage, tout cela ne vaut pas grand-chose.
I. Barbosa da Paixão

I. Barbosa da Paixão

BrazilBrésil Âge 25 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs26
Buts6
Passes décisives5
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Igor Paixao ne veut pas quitter l'OM

A en croire les informations rapportées par La Minute OM sur X, Igor Paixao se sent très bien à l'Olympique de Marseille et n'a pas l'intention de quitter le club l'été prochain. A ce jour, aucune approche officielle n'a été réalisée auprès de la direction sportive phocéenne, apprend-on. Son entourage dément d'ailleurs tout intérêt venu de l'étranger. En d'autres termes : n'écoutez pas les ragots concernant le Brésilien.
Quoi qu'il en soit, sur un plan individuel, sa saison peut d'ores et déjà être saluée. S'il n'a pas bénéficié d'une grande régularité dans son temps de jeu par Roberto De Zerbi, il enchaine enfin les matchs pleins sous Habib Beye. Et c'est une franche réussite : depuis l'arrivée du technicien franco-sénégalais sur le banc de l'OM, Igor Paixao a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en 8 matchs, alors qu'il sortait d'une disette de 8 matchs consécutifs. La vie à Marseille commence à lui aller.
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7
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49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
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Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
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14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
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242959152337-14
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18
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152936202663-37

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