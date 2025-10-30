ICONSPORT_274587_0008

OM : Halloween avant l'heure, deux flops monstrueux du mercato font très peur

OM30 oct. , 14:30
parCorentin Facy
0
Titulaires contre Angers mercredi soir, Angel Gomes et CJ Egan-Riley ont livré chacun une prestation très décevante. De quoi douter du niveau des deux joueurs anglais, recrutés l'été dernier par Mehdi Benatia.
Depuis le début de la saison, le niveau des recrues du précédent mercato a globalement été loué par les observateurs de l’Olympique de Marseille. Des joueurs comme Pavard, Aguerd, Emerson, Weah ou encore Aubameyang et Paixao ont apporté au collectif même si certains sont encore irréguliers. Le constat est bien différent en ce qui concerne Angel Gomes et CJ Egan-Riley. Les deux Anglais, recrutés en tant que joueurs libres, n’ont pas réussi à s’imposer comme des titulaires aux yeux de Roberto De Zerbi. On comprend pourquoi au vu de leurs performances les rares fois où ils sont alignés.
Mercredi soir contre Angers par exemple, l’ex-milieu de Lille et l’ancien taulier de la défense de Burnley ont sombré et les supporters ne les ont pas ratés sur les réseaux sociaux. « Angel Gomes, ses performances sont encore insuffisantes. Il est trop neutre et n'apporte rien au collectif. Il ralentit le jeu. Il est à l'image de son équipe. Aucune accélération dans les transmissions, il ne donne pas de la vie aux collectifs », « Angel Gomes c’est vraiment le joueur moyen. Voilà. Y’a rien » ou encore « Je ne comprendrais jamais l'utilisation d'Angel Gomes par RDZ » peut-on lire sur X au sujet de l’ancien milieu de terrain du LOSC. Les commentaires ne sont pas plus positifs au sujet de CJ Egan-Riley.

Egan-Riley et Angel Gomes prennent cher

« Ca a l’air d’alarmer personne que Egan-Riley soit boulimique », « Le duo Egan-Riley Murillo je suis désolé ça a pas sa place à l’OM c’est terrifiant… », « La défense marseillaise a coulé dans cette rencontre. A chaque offensive, à chaque incursion angevine, le SCO d'Angers était très dangereux. CJ Egan-Riley était en-dessous de tout, que ce soit son jeu avec ou sans ballon. Son match est vraiment pas bon » et « Egan-Riley c’est simple il est lourd, lent, nul à ch… » pestent les supporters de l’OM, ahuris devant le niveau très inquiétant affiché par les deux joueurs anglais face au SCO mercredi soir. Après une telle performance, difficile de les imaginer dans le onze de départ olympien contre Auxerre samedi et cela malgré les nombreux blessés au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi.
0
