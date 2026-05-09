Greenwood crache sur l’OM, les terribles révélations

L'OM n'en peut plus de Mason Greenwood, qui ne respecte quasiment aucune consigne depuis des mois. Les informations pleuvent sur l'attitude de l'Anglais qui n'attend qu'une chose : partir.

Les langues se délient dans cette fin de saison catastrophique à l’Olympique de Marseille . Pablo Longoria est parti, Medhi Benatia fait acte de présence, Habib Beye est contesté depuis son arrivée, et l’équipe a quasiment abandonné lors des derniers matchs. Ecarté lors du match face à Nice, où il est entré à 30 minutes de la fin en courant partout comme un lapin alors que son entraineur l’avait annoncé blessé, Mason Greenwood a fini par mettre tout le monde hors de lui à l’OM.

Greenwood et Benatia, c'est la guerre

L’ailier anglais a pendant longtemps été couvé par Roberto De Zerbi, qui essayait de le choyer et de lui passer ses caprices pour garder son meilleur joueur concentré sur le terrain. L’ancien de Manchester United a, après une première saison très prometteuse, commencé à abandonner tout ce qui pouvait faire sa réussite, à savoir les efforts pour s’intégrer, le travail aux entrainements, et le respect du club.

Dans un long article paru ce samedi, L’Equipe détaille ainsi les nombreux manquements de Greenwood, qui ne parle désormais plus à ses dirigeants, et refuse de saluer Medhi Benatia. Leur brouille date de l’été dernier, quand l’Anglais a zappé un rendez-vous marketing prévu avec l’équipementier du club, et en a fait ensuite de même avec des sollicitations pour continuer à apprendre le français. Plus grave, il a ignoré les prescriptions des médecins du club pour se préparer avant les matchs, et s’amusait à essayer de feinter les vigiles de la Commanderie pour récupérer ses commandes de livraison de nourriture malgré les interdictions. Sans compter ses embrouilles régulières avec quelques cadres du club à l’entrainement, sans que cela n’aille trop loin tout de même.

Un comportement pas vraiment sérieux, et pas celui d’un leader offensif attendu à l’OM, qui a beaucoup misé sur lui et aurait aimé un peu de gratitude. Désormais, Greenwood n’attend qu’une chose : son départ en fin de saison. Même si l’image montré sur ces derniers mois ne va pas aider à le mettre en valeur auprès des clubs européens intéressés.