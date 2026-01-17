ICONSPORT_279966_0285

OM : Greenwood à l’Atlético pour 100 ME, c’est confirmé

OM17 janv. , 16:30
parEric Bethsy
2
Persévérant, l’Atlético Madrid a annoncé à l’Olympique de Marseille son intention de recruter Mason Greenwood l'été prochain. Les dirigeants marseillais pourraient réclamer aux alentours de 100 millions d’euros pour son transfert. Mais le prix réclamé n’a pas l’air de refroidir le club espagnol.
Les rumeurs autour de Mason Greenwood n’étaient peut-être pas si folles. De nouveau annoncé sur ce dossier, l’Atlético Madrid est apparemment passé à l’action. Le compte X Topskills Sports UK affirme que les Rojiblancos ont contacté l’Olympique de Marseille ce samedi. Le cador espagnol a communiqué sa volonté de recruter l’attaquant anglais l'été prochain. Sans surprise, la direction olympienne n’a aucune envie de vendre son meilleur joueur. D’où le prix dissuasif communiqué à ses interlocuteurs.
Le club dirigé par Pablo Longoria réclamerait près de 100 millions d’euros pour le transfert de Mason Greenwood ! Pour rappel, l’Olympique de Marseille ne possède que 60% des droits économiques de l’attaquant, le reste appartenant encore à Manchester United. Il n’empêche que la somme récoltée serait énorme pour le pensionnaire du Vélodrome. Dans l’autre sens, elle pèserait très lourd sur les finances de l’Atlético Madrid. On peut effectivement s’interroger sur la capacité des Colchoneros à financer une telle opération. Mais cette semaine, la presse espagnole nous expliquait comment les Madrilènes comptaient payer.

Lire aussi

OM : L’Atlético prépare 100 ME pour GreenwoodOM : L’Atlético prépare 100 ME pour Greenwood
C’est simple, le concurrent du Real Madrid et du FC Barcelone espère récolter l’argent grâce à des ventes de joueurs. Ce mercredi par exemple, l’Atlético Madrid a transféré le milieu anglais Conor Gallagher à Tottenham pour 40 millions d’euros. Le compte n’y est pas, d’autres départs seront évidemment nécessaires. Mais la formation de Liga y croit et va tenter de convaincre Mason Greenwood dans les prochaines 24 heures. Les discussions ne seront pas simples dans la mesure où l’ancien Red Devil n’est pas pressé de quitter l’Olympique de Marseille.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_281188_0184
OL

Il refuse la Premier League, il ne veut que l'OL

can mbemba l accuse walid regragui repond sechement icon 75114225 370891
CAN 2025

Le Maroc ridiculise le PSG et l’OM

le barca prolonge hansi flick jusqu en 2027 iconsport 259947 0058 393086
PSG

Le PSG lui pique Dro Fernandez, le Barça règle ses comptes

Fil Info

17 janv. , 18:00
Il refuse la Premier League, il ne veut que l'OL
17 janv. , 17:30
Le Maroc ridiculise le PSG et l’OM
17 janv. , 17:00
Le PSG lui pique Dro Fernandez, le Barça règle ses comptes
17 janv. , 16:07
Lens - Auxerre : Les compos (17h sur Ligue 1+)
17 janv. , 15:59
TV : Angers - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
17 janv. , 15:57
Liga : Mbappé marque, le Real gagne
17 janv. , 15:57
L2 : Programme TV et résultats de la 19e journée
17 janv. , 15:56
L2 : Troyes et le Red Star prennent le large

Derniers commentaires

Endrick à l’OL, Brest hésite à déclarer forfait

Ils vont mettre le bus comme 90% des équipes de ligue 1 contre nous.

OM : Greenwood à l’Atlético pour 100 ME, c’est confirmé

Pas sur que greewood voudra quitter Marseille

OM : L’Atlético prépare 100 ME pour Greenwood

Il partira pas cette hiver ca c'est certain

OM : « Rothen et Dugarry sont deux incompétents », l’Italie les humilie

C'est pas incompatible, c'est des incompétents en tant que consultante... Après c'étaient pas les meilleurs footballeurs non plus !

OM : Greenwood à l’Atlético pour 100 ME, c’est confirmé

Risible

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
42181332401525
2
Lens
40171313311318
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23187292833-5
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading