OM : Greenwood à l’Atlético pour 100 ME, c’est confirmé

Persévérant, l’Atlético Madrid a annoncé à l’Olympique de Marseille son intention de recruter Mason Greenwood l'été prochain. Les dirigeants marseillais pourraient réclamer aux alentours de 100 millions d’euros pour son transfert. Mais le prix réclamé n’a pas l’air de refroidir le club espagnol.

Les rumeurs autour de Mason Greenwood n’étaient peut-être pas si folles. De nouveau annoncé sur ce dossier, l’Atlético Madrid est apparemment passé à l’action. Le compte X Topskills Sports UK affirme que les Rojiblancos ont contacté l’Olympique de Marseille ce samedi. Le cador espagnol a communiqué sa volonté de recruter l’attaquant anglais l'été prochain. Sans surprise, la direction olympienne n’a aucune envie de vendre son meilleur joueur. D’où le prix dissuasif communiqué à ses interlocuteurs.

Le club dirigé par Pablo Longoria réclamerait près de 100 millions d’euros pour le transfert de Mason Greenwood ! Pour rappel, l’Olympique de Marseille ne possède que 60% des droits économiques de l’attaquant, le reste appartenant encore à Manchester United. Il n’empêche que la somme récoltée serait énorme pour le pensionnaire du Vélodrome. Dans l’autre sens, elle pèserait très lourd sur les finances de l’Atlético Madrid. On peut effectivement s’interroger sur la capacité des Colchoneros à financer une telle opération. Mais cette semaine, la presse espagnole nous expliquait comment les Madrilènes comptaient payer.

C’est simple, le concurrent du Real Madrid et du FC Barcelone espère récolter l’argent grâce à des ventes de joueurs. Ce mercredi par exemple, l’Atlético Madrid a transféré le milieu anglais Conor Gallagher à Tottenham pour 40 millions d’euros. Le compte n’y est pas, d’autres départs seront évidemment nécessaires. Mais la formation de Liga y croit et va tenter de convaincre Mason Greenwood dans les prochaines 24 heures. Les discussions ne seront pas simples dans la mesure où l’ancien Red Devil n’est pas pressé de quitter l’Olympique de Marseille.