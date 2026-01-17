OM : Greenwood à l’Atlético pour 100 ME, c’est confirmé

Ils vont mettre le bus comme 90% des équipes de ligue 1 contre nous.
Pas sur que greewood voudra quitter Marseille
Il partira pas cette hiver ca c'est certain
C'est pas incompatible, c'est des incompétents en tant que consultante... Après c'étaient pas les meilleurs footballeurs non plus !
Risible
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Loading
🚨 EXCLUSIVE: Atlético de Madrid have today informed Marseille of their interest in signing Mason Greenwood this summer! 🇪🇸🏴 Understand Greenwood isn’t in a rush to leave Marseille despite the interest. Been told it would cost #Atleti around €100m to land the talented winger.