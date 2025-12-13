La Juventus refuse une offre de rachat à 1,1 milliard d'euros

Dans un communiqué de presse, la Juventus a annoncé avoir refusé l'offre d'achat à 1,1 milliard d'euros faite par une société de cryptomonnaie.

Le conseil d'administration de la Juventus n'a pas mis longtemps à répondre à une offre d'achat de Tether, une société basée au Salvador et spécialisée dans la cryptomonnaie. « Exor NV annonce que son Conseil d’administration a rejeté à l’unanimité une proposition non sollicitée soumise par Tether Investments, visant à acquérir la totalité des actions de Juventus Football Club SpA détenues par Exor. Exor réaffirme ses déclarations précédentes et constantes selon lesquelles elle n'a aucune intention de vendre ses actions dans la Juventus à un tiers, y compris, mais sans s'y limiter, à Tether, société basée au Salvador. La Juventus est un club prestigieux et couronné de succès, dont Exor et la famille Agnelli sont les actionnaires stables et fiers depuis plus d'un siècle, et ils restent pleinement engagés envers le club, soutenant sa nouvelle équipe dirigeante dans la mise en œuvre d'une stratégie claire visant à obtenir d'excellents résultats sur et en dehors du terrain », indique la Juventus dans un communiqué.

Dans la foulée de ce communiqué, John Elkann, le patron de la Juventus, s'est exprimé dans une courte vidéo, rappelant que le club appartenait à sa famille depuis 102 ans, soit quatre générations. Mais également à des millions de tifosi sur toute la planète. Et que cela ne pouvait pas être vendu même pour une somme aussi colossale, John Elkann fermant irrévocablement la porte à ceux qui voudraient s'offrir la Vieille Dame.