ICONSPORT_265728_0002
John Elkann - Juventus

La Juventus refuse une offre de rachat à 1,1 milliard d'euros

Serie A13 déc. , 19:20
parJérôme Capton
Dans un communiqué de presse, la Juventus a annoncé avoir refusé l'offre d'achat à 1,1 milliard d'euros faite par une société de cryptomonnaie.
Le conseil d'administration de la Juventus n'a pas mis longtemps à répondre à une offre d'achat de Tether, une société basée au Salvador et spécialisée dans la cryptomonnaie. « Exor NV annonce que son Conseil d’administration a rejeté à l’unanimité une proposition non sollicitée soumise par Tether Investments, visant à acquérir la totalité des actions de Juventus Football Club SpA détenues par Exor. Exor réaffirme ses déclarations précédentes et constantes selon lesquelles elle n'a aucune intention de vendre ses actions dans la Juventus à un tiers, y compris, mais sans s'y limiter, à Tether, société basée au Salvador. La Juventus est un club prestigieux et couronné de succès, dont Exor et la famille Agnelli sont les actionnaires stables et fiers depuis plus d'un siècle, et ils restent pleinement engagés envers le club, soutenant sa nouvelle équipe dirigeante dans la mise en œuvre d'une stratégie claire visant à obtenir d'excellents résultats sur et en dehors du terrain », indique la Juventus dans un communiqué.
Dans la foulée de ce communiqué, John Elkann, le patron de la Juventus, s'est exprimé dans une courte vidéo, rappelant que le club appartenait à sa famille depuis 102 ans, soit quatre générations. Mais également à des millions de tifosi sur toute la planète. Et que cela ne pouvait pas être vendu même pour une somme aussi colossale, John Elkann fermant irrévocablement la porte à ceux qui voudraient s'offrir la Vieille Dame.
Derniers commentaires

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

28 Novembre 1995, vous avez fait les celebrations des 30 ans de la condamnations de Tapie ?

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

Le diffuseur et le lieu ont ete validé bien avant le sacre du PSG, d ailleurs c etait deja au Qatar en 2024 lors de la victoire du Real ...

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

Le lieu et le diffuseur ont ete

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

Affiche de gala faudra etre trees serieux

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

Ta mère ?

