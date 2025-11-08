OM : De Zerbi ne comprend pas

L'OM a fait le travail face à Brest, mais cela laisse Roberto De Zerbi pantois tant il ne reconnait pas son équipe d'un match à l'autre.

Moribond en Ligue des Champions, parfois absent de certains matchs en championnat, l’OM a néanmoins rendu une copie propre ce samedi pour s’imposer 3-0 devant Brest. De quoi forcément ravir Roberto De Zerbi, qui se demande néanmoins comment son équipe peut être si différente d’un match à l’autre. Le niveau de l’adversaire doit y jouer, mais l’entraineur italien estime qu’il n’a pas encore tout compris sur la façon dont les choses se passaient.

« Comment expliquer la différence aujourd'hui? C'est difficile. A Marseille, il se passe des choses très compliquées à expliquer. J'ai parlé une heure à mes joueurs hier, quand on joue ici c'est une chance, il ne faut pas rater la moindre occasion. C'est comme si ça nous bloquait parfois, ça arrive », a souligné RDZ, qui confirme une de ses théories.

La saison dernière, De Zerbi estimait que ses joueurs pouvaient être bloqués quand ils évoluaient à domicile, au lieu de se lâcher avec l’appui du public. C’est l’une des raisons pour lesquelles il avait décidé de partir deux fois à Rome pour une retraite afin de se changer les idées et travailler aussi psychologiquement.

Le problème n’est donc pas réglé, mais De Zerbi espère que son équipe va enfin faire preuve d’un peu de régularité pour jouer cette possible première place en Ligue 1 jusqu’au bout. « On sait bien jouer au foot, parfois ça ne marche pas mais il faut comprendre pourquoi on n'y arrive pas tout le temps. C'était pratiquement la même équipe que contre Angers. Parfois ça arrive de ne pas bien jouer. On est partis septièmes, maintenant on est premiers. Il faut le rappeler parce que les gens vont peut-être l’oublier », a souligné le coach de l’OM après la victoire face à Brest.