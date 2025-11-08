ICONSPORT_276526_0210

OM : De Zerbi ne comprend pas

OM08 nov. , 21:22
parGuillaume Conte
L'OM a fait le travail face à Brest, mais cela laisse Roberto De Zerbi pantois tant il ne reconnait pas son équipe d'un match à l'autre. 
Moribond en Ligue des Champions, parfois absent de certains matchs en championnat, l’OM a néanmoins rendu une copie propre ce samedi pour s’imposer 3-0 devant Brest. De quoi forcément ravir Roberto De Zerbi, qui se demande néanmoins comment son équipe peut être si différente d’un match à l’autre. Le niveau de l’adversaire doit y jouer, mais l’entraineur italien estime qu’il n’a pas encore tout compris sur la façon dont les choses se passaient. 
« Comment expliquer la différence aujourd'hui? C'est difficile. A Marseille, il se passe des choses très compliquées à expliquer. J'ai parlé une heure à mes joueurs hier, quand on joue ici c'est une chance, il ne faut pas rater la moindre occasion. C'est comme si ça nous bloquait parfois, ça arrive », a souligné RDZ, qui confirme une de ses théories. 
La saison dernière, De Zerbi estimait que ses joueurs pouvaient être bloqués quand ils évoluaient à domicile, au lieu de se lâcher avec l’appui du public. C’est l’une des raisons pour lesquelles il avait décidé de partir deux fois à Rome pour une retraite afin de se changer les idées et travailler aussi psychologiquement. 
Le problème n’est donc pas réglé, mais De Zerbi espère que son équipe va enfin faire preuve d’un peu de régularité pour jouer cette possible première place en Ligue 1 jusqu’au bout. « On sait bien jouer au foot, parfois ça ne marche pas mais il faut comprendre pourquoi on n'y arrive pas tout le temps. C'était pratiquement la même équipe que contre Angers. Parfois ça arrive de ne pas bien jouer.  On est partis septièmes, maintenant on est premiers. Il faut le rappeler parce que les gens vont peut-être l’oublier », a souligné le coach de l’OM après la victoire face à Brest. 
Derniers commentaires

Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancé

Quelle boule de seum tu as!! 😂

Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancé

En même temps tu n'y connais rien en foot, alors tes affirmations... T'as même pas compris qu'il est question de faire un bilan depuis le début de saison, c'est dire si tu es limité...

Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancé

Quel rapport? On parle foot, pas fait divers. Ah oui c'est vrai, le foot tu n'y connais rien...^^

L’OM déroule contre Brest, Acherchour s’en prend à De Zerbi

C'est son deuxième match où il est bon. Entre temps contre Auxerre, Angers, Lens, le sporting il a été très moyen...

OM : Aguerd a une pubalgie, c'est la tuile !

En espérant que ça ne soit pas trop long 🤞

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Lens
2512813211110
3
Paris Saint Germain
241173121912
4
LOSC Lille
2011623231310
5
O. Lyonnais
201162316124
6
Monaco
201262424213
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Brest
10122461421-7
14
Nantes
10122461118-7
15
Angers SCO
1011245815-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading