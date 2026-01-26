OM : De Zerbi fait encore la victime, Dugarry se lâche

L’OM a battu le RC Lens ce week-end en Ligue 1. Un succès qui soulage Roberto De Zerbi, même si l’entraîneur transalpin garde une certaine rancune envers la presse.

À Marseille, le calme est quelque peu revenu après une belle victoire face aux Sang et Or. L’ OM avait impérativement besoin de s’imposer pour recoller aux Lensois et effacer la débâcle concédée contre Liverpool en Ligue des champions quelques jours plus tôt.

Malgré les trois points obtenus en Ligue 1 , Roberto De Zerbi est apparu frustré en conférence de presse, critiquant le traitement dont il estime être victime en France en raison de ses origines italiennes. Un comportement qui n’a pas fait sourire Christophe Dugarry, peu fan de l’attitude de l’ancien entraîneur de Sassuolo.

Dugarry en remet une couche sur De Zerbi

Sur l’antenne de RMC, le consultant n’a en effet une nouvelle fois pas fait dans la langue de bois à l’encontre de l’entraîneur de l’OM :

« De Zerbi répond aux critiques en disant ‘je suis Italien’, c’est le niveau zéro du débat, de l’humilité et de la remise en question. (...) Il a la tête qui explose. Pour lui, il ne fait jamais d’erreurs. (...) C’est surréaliste de pouvoir répondre à des critiques de la sorte.

Avoir confiance en soi, c’est bien, mais ce monsieur a un boulard démesuré. C’est une énième conférence de presse lunaire. Il a entraîné Sassuolo et Brighton, mais il te parle comme s’il avait deux Ligues des champions. Il te parle comme si c’était un monstre. (...) Il n’est pas prêt à supporter la pression. Imaginez-le au Real Madrid. Il faut être plus malin. »

Roberto De Zerbi et Christophe Dugarry ne partiront pas de sitôt en vacances ensemble. Récemment, Antonio Cassano avait violemment critiqué le champion du monde 98, le jugeant trop véhément envers son compatriote.

De Zerbi devra en tout cas retrouver de la sérénité s’il veut mener à bien ses projets avec l’OM. L’été prochain, il fera de nouveau le point sur son avenir avec le club marseillais. En Angleterre comme en Italie, l’entraîneur compte de nombreux admirateurs.