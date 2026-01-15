OM : De Zerbi en pole pour Manchester United

Combien de temps Roberto de Zerbi restera t-il à l'Olympique de Marseille ? L'Italien aime semer le doute dans les médias mais c'est le mercato qui tranchera. L'entraîneur phocéen est notamment dans le viseur de Manchester United à court terme.

L' Olympique de Marseille ne conserve pas longtemps certains joueurs mais que dire des entraîneurs ? Depuis l'arrivée de Frank McCourt, seul Rudi Garcia est resté en poste plus de deux années. En réussite sur la Canebière, Jorge Sampaoli et Igor Tudor n'ont fait qu'une saison chacun par exemple. Pas facile de bâtir sur le long terme dans ces conditions. Arrivé à l'été 2024, Roberto de Zerbi mettra t-il fin à la malédiction ? L'Italien s'entend bien avec sa direction. Il a encore récemment répété que seul un départ de Pablo Longoria ou de Medhi Benatia le ferait partir de l'OM.

Manchester United fonce sur De Zerbi

Néanmoins, il n'a rien dit concernant l'approche d'un grand club européen. Manchester United compte bien le forcer à faire ses valises dans les prochains mois en tout cas. Selon les informations du Daily Mail, Roberto de Zerbi est actuellement le favori pour le poste d'entraîneur du club l'été prochain. Nommé mardi, Michael Carrick n'assurera l'intérim que pour les six prochains mois. Ensuite, il faut un entraîneur expérimenté et réputé pour reconstruire les Red Devils.

Le coach de l'OM a le profil idoine selon le quotidien anglais. Il connaît parfaitement la Premier League après son passage réussi du côté de Brighton. Ce n'est pas la première fois que le nom de Roberto de Zerbi est annoncé à Manchester United. Juste avant de signer à Marseille en 2024, il a été approché pour remplacer Erik Ten Hag. Finalement, le Néerlandais avait été maintenu en poste pour quelques mois seulement. Les dirigeants mancuniens ne veulent pas laisser passer leur chance avec lui cette fois-ci.