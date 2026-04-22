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OM : Daniel Riolo balance sur le vestiaire

OM22 avr. , 13:00
parNathan Hanini
1
L’Olympique de Marseille vit une deuxième partie de saison moribonde. Sixième de Ligue 1, à quatre journées de la fin, le club de la cité phocéenne doit se relever d’une prestation médiocre à Lorient. En interne, certains départs sont déjà actés, d’autres devraient suivre.
Quatre matchs, trois défaites, le dernier bilan de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 est loin d’être flamboyant. Le bateau a des brèches que personne n’arrive à colmater et coule depuis plusieurs semaines. À quatre matchs du terme de la saison, l’OM est sorti du top 4 en Ligue 1 pour la première fois depuis le 22 septembre dernier. Les Olympiens ne répondent plus et encaissent les coups sans électrochoc. Malgré le départ de Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, l’OM ne se relève pas. Habib Beye ne trouve pas les solutions et pourrait également prendre la porte en fin de saison si l’OM ne termine pas dans les trois premiers.

Beye devrait quitter l’OM

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur le match à Lorient le week-end dernier ainsi que sur les quatre derniers matchs de championnat qui attendent l’OM : « Les joueurs à un moment, soyez responsables ! Vous n’êtes pas content de ce que fait votre directeur sportif, vous n’êtes pas contents des choix de l'entraîneur. Vous avez d'énormes salaires, vous avez des responsabilités. La prestation contre Lorient, elle est abjecte. Peu importe Beye, peu importe Benatia, peu importe qui tu veux. Les quatre derniers matchs sont à la portée de ce groupe. Si ce groupe-là ne se crève pas sur le terrain pour les gagner, ils seront responsables », explique-t-il avant d'évoquer la suite à l’amorce de l’été. « Les comptes pour le reste, ça a été fait. Benatia va partir, le président est déjà parti, un entraîneur est parti, et celui qui est là, il hérite d’un bourbier, et à moins que la troisième place finisse par arriver, ce que je ne crois pas, il va partir aussi », poursuit-il. L’Olympique de Marseille reçoit l’OGC Nice ce dimanche dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Une réception de tous les dangers en cette fin de saison.

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Derniers commentaires

OM : Daniel Riolo balance sur le vestiaire

D'accord avec lui. Quand tu rentres sur le terrain c'est avec l'envie de gagner et de battre l'adversaire. Sinon, tu restes à la maison.

OL : Prison pour le supporter qui avait frappé deux femmes

Lol pleure bien, vive ton maire de gauche , je le connaît pas mais je sais que les extreme droitard comme toi de ta ville doivent être dans le mal !!

OL : Prison pour le supporter qui avait frappé deux femmes

Toi tu viens de vérifier que le miroir réfléchit plus que toi. Et vu ton commentaire c'est le cas^^

OL : Endrick fait une confession boulversante

oui , oui ,nous avons tous remarqué l'erreur , elle est tellement énorme , ceci dit , en passant !

OL : Prison pour le supporter qui avait frappé deux femmes

Pas toutes Sergio... bien souvent cest huis clos ca dépend.. et oui en france pour accuser et condamner il faut des preuves... si le caractère raciste na pas ete reconnu cest donc qu'il n'y avait aucune preuve a ce sujet... après pas besoin d'avoir ete sur la lune pour comprendre le mobile de l'agression ,meme sans preuve ni aveu....juste du bon sens que visiblement tu n'as pas et aura jamais

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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