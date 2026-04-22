OM : Daniel Riolo balance sur le vestiaire

L’Olympique de Marseille vit une deuxième partie de saison moribonde. Sixième de Ligue 1, à quatre journées de la fin, le club de la cité phocéenne doit se relever d’une prestation médiocre à Lorient. En interne, certains départs sont déjà actés, d’autres devraient suivre.

Quatre matchs, trois défaites, le dernier bilan de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 est loin d’être flamboyant. Le bateau a des brèches que personne n’arrive à colmater et coule depuis plusieurs semaines. À quatre matchs du terme de la saison, l’ OM est sorti du top 4 en Ligue 1 pour la première fois depuis le 22 septembre dernier. Les Olympiens ne répondent plus et encaissent les coups sans électrochoc. Malgré le départ de Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, l’OM ne se relève pas. Habib Beye ne trouve pas les solutions et pourrait également prendre la porte en fin de saison si l’OM ne termine pas dans les trois premiers.

Beye devrait quitter l’OM

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur le match à Lorient le week-end dernier ainsi que sur les quatre derniers matchs de championnat qui attendent l’OM : « Les joueurs à un moment, soyez responsables ! Vous n’êtes pas content de ce que fait votre directeur sportif, vous n’êtes pas contents des choix de l'entraîneur. Vous avez d'énormes salaires, vous avez des responsabilités. La prestation contre Lorient, elle est abjecte. Peu importe Beye, peu importe Benatia, peu importe qui tu veux. Les quatre derniers matchs sont à la portée de ce groupe. Si ce groupe-là ne se crève pas sur le terrain pour les gagner, ils seront responsables », explique-t-il avant d'évoquer la suite à l’amorce de l’été. « Les comptes pour le reste, ça a été fait. Benatia va partir, le président est déjà parti, un entraîneur est parti, et celui qui est là, il hérite d’un bourbier, et à moins que la troisième place finisse par arriver, ce que je ne crois pas, il va partir aussi », poursuit-il. L’Olympique de Marseille reçoit l’OGC Nice ce dimanche dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Une réception de tous les dangers en cette fin de saison.