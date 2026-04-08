OM : Ce buteur marseillais qui pourrait rebondir à Nantes

Prêté par l’OM au FC Séville avec une option d’achat à 6 millions d’euros, Neal Maupay a peu de chances d’être recruté par le club andalou en fin de saison. Le buteur de 29 ans pourrait alors rebondir au FC Nantes.

Décisif dès son arrivée au FC Séville, Neal Maupay a rapidement marqué les esprits en Andalousie, marquant notamment un joli but contre Majorque pour son premier match disputé en Liga. Systématiquement titulaire ou presque lorsqu’il est opérationnel, l’attaquant prêté par l’Olympique de Marseille marque le pas depuis quelques semaines. Le changement d’entraîneur en mars dernier avec l’arrivée de Luis Garcia Plaza en lieu et place de Mathias Almeyda ne l’a pas aidé, et son avenir en Espagne semble à présent compromis.

Le manque de moyens financiers du FC Séville est un autre facteur qui tend à montrer que sauf grosse surprise, Neal Maupay ne sera pas conservé par le club espagnol. Un retour à l’Olympique de Marseille semble donc inévitable pour l’ancien attaquant de Brighton ou encore d’Everton. Mais pour quoi faire ? Même si le flou est total à l’OM avec un changement de président et de directeur sportif, difficile d’imaginer Neal Maupay être réintégré au sein du club phocéen, qui ne comptait plus sur lui. Un rebond en Ligue 1 pourrait être possible en revanche.

Le nom de Maupay évoqué à Nantes, si...

En cas de maintien, le FC Nantes tient la corde comme le souligne FC Marseille. Un prêt chez les Canaris, voire un transfert définitif, n’est pas à exclure même si pour cela, les coéquipiers d’Anthony Lopes doivent bien sûr se maintenir en Ligue 1, ce qui est très loin d’être fait. La question est maintenant de savoir si un accord pourra être trouvé entre Marseille et Nantes, ou si d’autres clubs viendront aux renseignements pour s’attacher les services de Neal Maupay.

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Avec un seul but en Liga depuis son prêt cet hiver, on ne peut pas dire que l’attaquant de 29 ans ait gagné beaucoup de points. Ses débuts étaient néanmoins intéressants, ce qui pourrait entretenir sa cote chez certains clubs de bas de tableau en Espagne. Son contrat en faveur de l’OM court jusqu’en juin 2028, une échéance relativement courte qui va certainement pousser la direction phocéenne à s’activer pour lui trouver une porte de sortie, de préférence via un transfert définitif afin de ne pas revoir ce dossier revenir sur le haut de la pile dans un an.