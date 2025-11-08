OM - Brest : les compos (17h sur BeIN 1)

Et c’est Baracacolac qui va prendre les choses en main, pour le plus grand plaisir des supps zinzin… 🤪🇵🇹🇺🇦🇫🇷🇧🇷
Rien que chez les sardines, le meilleur, c’est Roulis, parce que sans lui ce serait la Bérézina… 😏🇵🇹🇺🇦🇧🇷🇫🇷
Ça va encore s enflammer pour rien
Zerbib, il a fait comme Fonfon du LoL , il a préserver ses meilleures biquettes pour la FarmersLigue, et ça marche… 🤪🇵🇹🇺🇦🇧🇷🇫🇷
Même tarif oui....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
Loading
🅒🅞🅜🅟🅞 #OMSB29 ⚔️ Le 1️⃣1️⃣ de départ établi par notre 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 12ème journée de @Ligue1 ⚡️ Coup d'envoi à 17h
𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗯𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗶𝘀 ! 🔴⚪ Voici le 1⃣1⃣ brestois pour affronter l'Olympique de Marseille ce samedi à 17h dans le cadre de la 12ème journée de @Ligue1 McDonald's ⚔ #OMSB29 🤝 @Meilleurtaux Brest-Guipavas