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OM : Blessure sérieuse pour Mason Greenwood ?

OM22 mars , 22:20
parAlexis Rose
5
Sorti sur blessure lors de la défaite de l’Olympique de Marseille contre Lille ce dimanche après-midi (1-2), Mason Greenwood est peut-être blessé de manière sérieuse…
Ce dimanche, le club phocéen a perdu une occasion en or de prendre ses aises sur Lyon, Lille ou Monaco dans la course au podium en Ligue 1. Devant au score en première période, l’OM s’est fait renverser par le LOSC en fin de match. Une défaite qui pourrait laisser des traces chez les Marseillais, puisque Mason Greenwood pourrait faire un détour à l’infirmerie. Sorti à la 18e minute de jeu, l’attaquant anglais a été touché dans un choc avec le latéral lillois Calvin Verdonk. Une faute violente pas sanctionnée lors de laquelle Greenwood s’est blessé à la jambe gauche.

Greenwood en saura plus lundi sur sa blessure

De manière sérieuse ? Habib Beye a donné des nouvelles de sa star en conférence de presse d’après-match. « Mason va passer un examen lundi. Il y a eu un choc assez violent. Et dans ces chocs violents, même si cela ressemble à une béquille, il peut y avoir une lésion musculaire », a lancé le coach marseillais, qui espère que Greenwood se remettra vite sur pied. Car Beye aura bien besoin de sa meilleure arme offensive pour défier Monaco après la trêve internationale de mars.

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Toujours aussi bon perdant

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comme ta mere

OM : Blessure sérieuse pour Mason Greenwood ?

ps pret de t arriver à toi....

Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

quelles stats???

EdF : Deschamps a encore une mauvaise nouvelle pour Tolisso

mdrrr. on verra avec le grd Zidane.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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