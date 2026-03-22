OM : Blessure sérieuse pour Mason Greenwood ?

Sorti sur blessure lors de la défaite de l’Olympique de Marseille contre Lille ce dimanche après-midi (1-2), Mason Greenwood est peut-être blessé de manière sérieuse…

Ce dimanche, le club phocéen a perdu une occasion en or de prendre ses aises sur Lyon, Lille ou Monaco dans la course au podium en Ligue 1 . Devant au score en première période, l’ OM s’est fait renverser par le LOSC en fin de match. Une défaite qui pourrait laisser des traces chez les Marseillais, puisque Mason Greenwood pourrait faire un détour à l’infirmerie. Sorti à la 18e minute de jeu, l’attaquant anglais a été touché dans un choc avec le latéral lillois Calvin Verdonk. Une faute violente pas sanctionnée lors de laquelle Greenwood s’est blessé à la jambe gauche.

Greenwood en saura plus lundi sur sa blessure

De manière sérieuse ? Habib Beye a donné des nouvelles de sa star en conférence de presse d’après-match. « Mason va passer un examen lundi. Il y a eu un choc assez violent. Et dans ces chocs violents, même si cela ressemble à une béquille, il peut y avoir une lésion musculaire », a lancé le coach marseillais, qui espère que Greenwood se remettra vite sur pied. Car Beye aura bien besoin de sa meilleure arme offensive pour défier Monaco après la trêve internationale de mars.