OM : Arsenal veut déjà récupérer Nwaneri

29 janv.
Eric Bethsy
Prêté par Arsenal, Ethan Nwaneri a parfaitement réussi ses débuts à l’Olympique de Marseille. Sa performance contre Lens (3-1) a fait parler jusqu’en Angleterre où les Gunners ont déjà hâte de récupérer leur ailier.
A l’image du Brésilien Endrick à l’Olympique Lyonnais, Ethan Nwaneri n’a pas tardé à choquer la Ligue 1. L’ailier prêté par Arsenal à l’Olympique de Marseille a tout de suite fait les présentations lors du choc face à Lens samedi. Une belle prestation contre le leader, qui plus est avec un joli but, il n’en fallait pas plus pour attirer l’attention de la presse anglaise et de son coéquipier chez les Gunners Martin Odegaard.
« Je voulais mentionner Ethan Nwaneri et lui souhaiter bonne chance pour son prêt à Marseille, a écrit le capitaine d’Arsenal dans le magazine du club londonien. Ça a vraiment bien commencé avec ce but le week-end dernier ! J'ai été en prêt quelques fois quand j'étais jeune et j'en ai parlé avec Ethan avant son départ. On a parlé de son ressenti sur la situation et sur l'opportunité, et je le comprends, j'ai connu ça aussi. Bien sûr, vous voulez toujours jouer davantage, donc ce sera un bon départ pour lui. »
Il reviendra plus fort
- Martin Odegaard
« Je suis sûr qu'il sera performant et j'espère qu'il aura beaucoup d'opportunités de montrer ses qualités et son talent, a poursuivi l’ancien joueur du Real Madrid. Tout va très bien se passer pour lui et il reviendra plus fort, donc ce sera bon pour tout le monde. A ce stade de sa carrière, vous avez besoin de jouer des matchs pour progresser encore plus. C'est une occasion pour lui d'avoir plus de responsabilités et de grandir comme joueur et en tant que personne. »
« De plus, c'est un pays différent, une langue différente et tout ce que ça implique de vivre à l'étranger. Beaucoup de joueurs, moi y compris, ont profité de prêts bénéfiques. Je suis sûr que ce sera une bonne expérience pour lui et qu'il apprendra beaucoup. On a hâte de voir comment il va s'en sortir là-bas », a conclu Martin Odegaard, certain de retrouver Ethan Nwaneri la saison prochaine puisque son prêt n’est pas assorti d’une option d’achat.
