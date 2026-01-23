OM : Angel Gomes, l’opportunité rêvée pour Manchester United

Non retenu par l’Olympique de Marseille, Angel Gomes cherche une nouvelle destination. Et si la prochaine étape de sa carrière le ramenait vers Manchester United ? L’idée n’est pas si folle si l’on en croit la presse anglaise.

L’Olympique de Marseille n’a pas le temps d’attendre. Lorsqu’une recrue ne donne pas satisfaction, les dirigeants ne tardent pas à lui montrer la sortie. Un an après Lilian Brassier, Elye Wahi et Ismaël Koné, c’est au tour d’Angel Gomes se subir la stratégie du club phocéen. Le milieu arrivé libre l’été dernier n’est pas parvenu à s’installer dans le onze de Roberto De Zerbi. Son profil correspond parfaitement à la philosophie de l’Italien. Mais ses performances insuffisantes l’ont rapidement relégué dans la hiérarchie établie par le technicien.

Angel Gomes n’est donc pas retenu, lui qui aurait personnellement réclamé un bon de sortie. L’insider Mohamed Toubache Ter précisait que l’Anglais voulait obtenir un meilleur temps de jeu afin de convaincre le sélectionneur Thomas Tuchel avant le Mondial 2026. Autant dire que le Marseillais part de très loin. Pour parvenir à ses fins, le joueur aux 4 sélections avec les Three Lions aura besoin d’une belle exposition médiatique comme celle que pourrait lui apporter Manchester United. Les Red Devils, qui préfèrent attendre l’été prochain pour investir massivement sur un milieu, prévoient de renforcer leur entrejeu via un simple prêt cet hiver.

Angel Gomes connaît la maison

Le média TEAMtalk a donc proposé six joueurs susceptibles de faire l’affaire. Et en première position apparaît le nom d’Angel Gomes. Il faut dire que l’international anglais présente l’avantage de connaître la maison. Le milieu formé à Manchester United a passé trois saisons au sein de l’équipe première, où il avait côtoyé un certain Michael Carrick, actuel manager des Red Devils. Reste à savoir si les Mancuniens sont disposés à lui laisser une seconde chance après ses 10 petits matchs disputés sous le maillot rouge.