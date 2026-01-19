ICONSPORT_191287_0210
Ruben Blanco

Officiel : L’OM se sépare de Ruben Blanco

OM19 janv. , 12:45
parEric Bethsy
0
Après le départ du latéral droit Pol Lirola, l’Olympique de Marseille a annoncé sa séparation avec Ruben Blanco (30 ans). Le troisième gardien dans la hiérarchie, qui n’a pas disputé un seul match cette saison, est officiellement libéré de son contrat qui devait expirer en juin prochain. L’ancien portier du Celta Vigo est donc libre de s’engager avec le club de son choix.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282550_0315
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le bon plan du PSG pour gagner sans risque

ICONSPORT_279921_0127
OM

30 ME pour le successeur de Greenwood, l'OM négocie

ICONSPORT_280516_0012 (1)
ASSE

Le pari fou de l'ASSE au mercato

Fil Info

19 janv. , 13:40
Paris Sportifs : Le bon plan du PSG pour gagner sans risque
19 janv. , 13:20
30 ME pour le successeur de Greenwood, l'OM négocie
19 janv. , 13:00
Le pari fou de l'ASSE au mercato
19 janv. , 12:40
Le PSG ou l'OL, Kamara a fait son choix
19 janv. , 12:20
OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert
19 janv. , 12:00
Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME
19 janv. , 11:40
7,5 ME pour cette machine à buts, l'OL a eu du flair
19 janv. , 11:20
Quinten Timber signe à l'OM à la surprise générale !

Derniers commentaires

OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert

Je souhaite que ce joueur ne vienne pas à l'OM mais quel est le rapport entre une photo prise le 31 aout et un transfert en janvier 2026. Pour le reste, c'est le jeu normal entre 2 clubs pour un joueur qui est libre dans 6 mois.

Quinten Timber signe à l'OM à la surprise générale !

Tkt on sait que tu connais rien au ballon 🤣

CAN : Le Sénégal titré, la fête à Paris jusqu'à 4h du matin

Pays*

Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME

Sans façon ....

OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert

Bien content de pas le récupérer chez nous celui-là.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading