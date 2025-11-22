ICONSPORT_277701_0099
Mason Greenwood - Pierre Emerick Aubameyang - Olympique de Marseille

L'OM version 2025-2026 entre déjà dans l'histoire

OM22 nov. , 13:40
parClaude Dautel
1
L'OM a signé une très grosse victoire à Nice, vendredi soir. Leader du classement de Ligue 1 en attendant la suite de la 13e journée de championnat, Marseille est sur un rythme historique dans la longue histoire du club phocéen.
Après la trêve internationale, l'Olympique de Marseille savait qu'il ne fallait pas se rater en déplacement à l'Allianz Riviera. Et c'est peu dire que les joueurs de Roberto De Zerbi ont frappé les esprits en même temps qu'ils ont repris les commandes de la Ligue 1. Car il n'est jamais facile de s'imposer à Nice, et l'OM avait souvent l'habitude de perdre des points contre ce genre d'équipe. Mais cette fois, la formation provençale n'a laissé aucune chance au Gym, et le 1-5 pris par l'équipe de Franck Haise est même léger. Pour l'Olympique de Marseille, c'est la confirmation que cette saison 2025-2026 pourrait être celle de tous les bonheurs. Car les chiffres ne mentent pas, et les statistiques actuelles de l'OM sont tout simplement historiques, comme le constate le compte spécialisé @Statsdufoot.
Historique d'abord en nombre de buts marqués. Ainsi, après 13 journées, Mason Greenwood, meilleur buteur actuel de Ligue 1, et ses coéquipiers ont marqué à 33 occasions. Il s'agit du record pour l'Olympique de Marseille en Ligue 1 depuis la saison 1948/49. A l'époque, l'OM avait même marqué 40 buts. Si l'on s'en tient aux points déjà engrangés par l'OM après 13 journées de championnat de Ligue 1, à savoir 28, cela égale le record détenu par l'OM de Marcelo Bielsa en 2014-2015. On s'en souvient, cette année-là, Marseille a longtemps pensé pouvoir rafler le titre de champion de France avant d'écrouler lors de la deuxième partie de saison. 

Greenwood et Aubameyang sont des tueurs

Si l'on s'en tient aux statistiques personnelles, Mason Greenwood a marqué un doublé contre Nice et a ainsi atteint la barre des 30 buts en seulement 46 ans. Le buteur anglais est juste devancé par le légendaire Josip Skoblar, qui avait marqué à 30 reprises en seulement 38 matchs, c'était il y a 55 ans. De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang a lui marqué contre le Gym le 400e but de sa carrière professionnelle. De quoi susciter des espoirs fous du côté du Vieux Port, même si ce diable de Paris Saint-Germain ne veut rien lâcher pour l'instant.
1
Derniers commentaires

OM : Longoria vire la Juventus de son bureau

Ça fait plaisir de savoir qu'on est devenu un club capable de dire non à un club comme la Juve. Les temps ont bien changé..

Le Barça réclame un milliard d’euros au PSG

Pas que ça me gène dans le cas de Gavi mais ces clauses libératoires absurdes sont des contournements légaux patents. Elles devraient être en lien avec le salaire perçu * le nombre de mois de contrat restant, avec une marge disons de 20% Gavi 9.4 millions par an * 4 ans * 1.2 de marge (c'est confortable 20% de marge) donne 45 millions d'euros de clause libératoire. Si le Barça estime vraiment sa clause à 1 milliard, soit la perte qui correspondrait à son départ, ça devrait donner un salaire à peu près 20 fois supérieur pour le joueur.

Le Bayern Munich humilie publiquement le PSG

Quel titre de m.....

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Riolo dans toute splendeur....tu gagnes 5 a 1 mais le gars trouve toujours la petite bête. Quand cest le qsg qui gagne contre Nice 1 a 0 a la 95eme la on entend pas sa grande bouche

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Ptdrrrr +21 de GA en 13 matchs mais ta raison l'OM finira pas dans les 4 je parie que lyon mérite plus non avec ses grandes victoires 1 a 0 ? 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2813913331221
2
Paris Saint Germain
2712831241113
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading