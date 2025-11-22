L'OM version 2025-2026 entre déjà dans l'histoire

L'OM a signé une très grosse victoire à Nice, vendredi soir. Leader du classement de Ligue 1 en attendant la suite de la 13e journée de championnat, Marseille est sur un rythme historique dans la longue histoire du club phocéen.

Après la trêve internationale, l'Olympique de Marseille savait qu'il ne fallait pas se rater en déplacement à l'Allianz Riviera. Et c'est peu dire que les joueurs de Roberto De Zerbi ont frappé les esprits en même temps qu'ils ont repris les commandes de la Ligue 1. Car il n'est jamais facile de s'imposer à Nice, et l'OM avait souvent l'habitude de perdre des points contre ce genre d'équipe. Mais cette fois, la formation provençale n'a laissé aucune chance au Gym, et le 1-5 pris par l'équipe de Franck Haise est même léger . Pour l'Olympique de Marseille, c'est la confirmation que cette saison 2025-2026 pourrait être celle de tous les bonheurs. Car les chiffres ne mentent pas, et les statistiques actuelles de l'OM sont tout simplement historiques, comme le constate le compte spécialisé @Statsdufoot.

Historique d'abord en nombre de buts marqués. Ainsi, après 13 journées, Mason Greenwood, meilleur buteur actuel de Ligue 1, et ses coéquipiers ont marqué à 33 occasions. Il s'agit du record pour l'Olympique de Marseille en Ligue 1 depuis la saison 1948/49. A l'époque, l'OM avait même marqué 40 buts. Si l'on s'en tient aux points déjà engrangés par l'OM après 13 journées de championnat de Ligue 1, à savoir 28, cela égale le record détenu par l'OM de Marcelo Bielsa en 2014-2015. On s'en souvient, cette année-là, Marseille a longtemps pensé pouvoir rafler le titre de champion de France avant d'écrouler lors de la deuxième partie de saison.

Greenwood et Aubameyang sont des tueurs

Si l'on s'en tient aux statistiques personnelles, Mason Greenwood a marqué un doublé contre Nice et a ainsi atteint la barre des 30 buts en seulement 46 ans. Le buteur anglais est juste devancé par le légendaire Josip Skoblar, qui avait marqué à 30 reprises en seulement 38 matchs, c'était il y a 55 ans. De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang a lui marqué contre le Gym le 400e but de sa carrière professionnelle. De quoi susciter des espoirs fous du côté du Vieux Port, même si ce diable de Paris Saint-Germain ne veut rien lâcher pour l'instant.