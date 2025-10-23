L'OM prend trois gifles dans le dossier Endrick

Initialement armé dans le secteur offensif, l’OM pourrait succomber à la tentation de faire venir Endrick lors du mercato hivernal en raison de la blessure de Gouiri et de la possible absence d’Aubameyang pendant la CAN.

L’Olympique de Marseille est un candidat déclaré à la signature de l’attaquant brésilien Endrick . En manque de temps de jeu avec Xabi Alonso, l’ancien buteur de Palmeiras n’entre pas du tout dans les plans du technicien espagnol. Cet été déjà, la question d’un départ s’est posée pour Endrick mais le joueur de 19 ans, convaincu qu’il parviendrait à s’imposer, avait finalement rejeté la possibilité d’un départ. Un choix qui ne lui donne pas raison au vu de son temps de jeu famélique, qui s’explique par une concurrence énorme au Real Madrid avec Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia à son poste.

Cette fois, Endrick a accepté l’idée d'un départ en prêt et l’OM fait partie des clubs très chauds pour le faire venir. Mais selon les informations de Fichajes, le club olympien va avoir très fort à faire pour convaincre l’attaquant du Real Madrid de rejoindre la cité phocéenne. Et pour cause, le média espagnol nous apprend que trois clubs anglais sont de plus en plus bouillants à l’idée de faire venir Endrick sous forme de prêt en janvier prochain. A la recherche d’un attaquant, Aston Villa, Newcastle et West Ham ont manifesté leur intérêt avec une promesse que l’OM ne peut pas faire : un temps de jeu important lors de la seconde partie de saison.

Trois clubs anglais foncent sur Endrick

Dans les trois cas, les clubs en question n’ont pas de titulaire qui cartonne à la pointe de leur attaque. On ne peut pas en dire autant de l’OM, qui ferait venir Endrick pour doubler le poste d’un Aubameyang brillant depuis le début de la saison. L’attaquant du Real Madrid pourrait donc faire des clubs de Premier League une priorité, plutôt que de rejoindre Marseille où il n’y aura aucune garantie de temps de jeu. Reste maintenant à voir si la possibilité de jouer la Ligue des Champions et de figurer parmi les équipes de tête en Ligue 1 seront des arguments susceptibles de convaincre Endrick de rejoindre l’OM en janvier prochain. Medhi Benatia et Pablo Longoria auront en tout cas très fort à faire pour arracher la signature du très convoité buteur brésilien.