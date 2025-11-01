L’OM moins mauvais qu’Auxerre, Pierre Ménès hésite

Après trois matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues, l’Olympique de Marseille va tenter de réagir à Auxerre ce samedi soir. Les Marseillais devraient y parvenir, prédit le journaliste Pierre Ménès, pourtant loin d’être emballé par leurs récentes performances.

L’Olympique de Marseille inquiète à nouveau. Alors qu’ils enchaînaient les bons résultats, les hommes de Roberto De Zerbi ont subi un coup d’arrêt avec trois matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues, dont le match nul concédé face à Angers (2-2) mercredi. Le SCO a certes arraché l’égalisation dans le temps additionnel. Mais pour le journaliste Pierre Ménès, les Olympiens ne méritaient pas mieux.

« Au niveau fraîcheur d'état d'esprit, les Angevins ont donné une leçon aux Marseillais, commentait l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube. Ce match nul est évidemment malvenu, surtout contre un adversaire qui est supposé jouer le maintien. Là, tu ne peux pas incriminer l'arbitrage… Il va quand même falloir se poser les bonnes questions sur certains joueurs, notamment ceux qui sont sortis à la mi-temps (Murillo, Vermeeren et Angel Gomes). Parce que c'est franchement pas terrible. » Il n’empêche que le spécialiste pronostique une victoire phocéenne à Auxerre ce samedi soir.

Ligue 1 01 novembre 2025 à 21:05 Auxerre 21:05 Olympique Marseille

« Auxerre a été en grande difficulté à Strasbourg (3-0), un match où les Auxerrois n’ont absolument rien montré. Et il y a une équipe de Marseille qui a fait un match pathétique contre Angers au Vélodrome et qui reste sur deux défaites, une contre le Sporting Portugal (2-1) en Ligue des Champions et une à Lens (2-1), ainsi que ce match nul contre Angers. Ce n’est donc pas une super trajectoire… Auxerre ne peut pas se permettre de perdre encore une fois, pour un troisième match consécutif. Match compliqué à pronostiquer, mais je vais quand même dire victoire de Marseille », a prédit Pierre Ménès sans grand enthousiasme.