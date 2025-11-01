om de zerbi stoppe deja le match gouiri aubameyang iconsport 266359 0050 397019

L’OM moins mauvais qu’Auxerre, Pierre Ménès hésite

OM01 nov. , 17:00
parEric Bethsy
0
Après trois matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues, l’Olympique de Marseille va tenter de réagir à Auxerre ce samedi soir. Les Marseillais devraient y parvenir, prédit le journaliste Pierre Ménès, pourtant loin d’être emballé par leurs récentes performances.
L’Olympique de Marseille inquiète à nouveau. Alors qu’ils enchaînaient les bons résultats, les hommes de Roberto De Zerbi ont subi un coup d’arrêt avec trois matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues, dont le match nul concédé face à Angers (2-2) mercredi. Le SCO a certes arraché l’égalisation dans le temps additionnel. Mais pour le journaliste Pierre Ménès, les Olympiens ne méritaient pas mieux.
« Au niveau fraîcheur d'état d'esprit, les Angevins ont donné une leçon aux Marseillais, commentait l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube. Ce match nul est évidemment malvenu, surtout contre un adversaire qui est supposé jouer le maintien. Là, tu ne peux pas incriminer l'arbitrage… Il va quand même falloir se poser les bonnes questions sur certains joueurs, notamment ceux qui sont sortis à la mi-temps (Murillo, Vermeeren et Angel Gomes). Parce que c'est franchement pas terrible. » Il n’empêche que le spécialiste pronostique une victoire phocéenne à Auxerre ce samedi soir.

Ligue 1

01 novembre 2025 à 21:05
Auxerre
21:05
Olympique Marseille
« Auxerre a été en grande difficulté à Strasbourg (3-0), un match où les Auxerrois n’ont absolument rien montré. Et il y a une équipe de Marseille qui a fait un match pathétique contre Angers au Vélodrome et qui reste sur deux défaites, une contre le Sporting Portugal (2-1) en Ligue des Champions et une à Lens (2-1), ainsi que ce match nul contre Angers. Ce n’est donc pas une super trajectoire… Auxerre ne peut pas se permettre de perdre encore une fois, pour un troisième match consécutif. Match compliqué à pronostiquer, mais je vais quand même dire victoire de Marseille », a prédit Pierre Ménès sans grand enthousiasme.
0
Derniers commentaires

PSG - Nice : Les compos (17h sur Beinsports)

C'est même plus le bus là c'est le Costa Concordia... Ça va être ça toute l'année là ?

PSG - Nice : Les compos (17h sur Beinsports)

ces sales chiens!

PSG - Nice : Les compos (17h sur Beinsports)

Doué nous manque déjà … 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

PSG - Nice : Les compos (17h sur Beinsports)

Nice une equope de onze défenseurs

Son clan s’en prend à Luis Enrique, le PSG l’écarte

Qu il assume ses choix. il sait tres bien i ce qu il y a eu avec le clan Mbappé.Personne ne l a obligé à faire ce choix.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

