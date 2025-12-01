L'OM fait hurler un champion du monde

Pour la deuxième fois en quelques journées, l’Olympique de Marseille a laissé passer sa chance de prendre la tête de la Ligue 1 face à Toulouse ce samedi. Les hommes de Roberto de Zerbi ont à nouveau encaissé un but dans les dernières minutes. Un fait qui n’est pas acceptable pour Bixente Lizarazu.

Cinq points, c’est le total perdu par l’Olympique de Marseille dans le temps additionnel en Ligue 1 cette saison. Les hommes de Roberto de Zerbi avaient une belle occasion de prendre la tête du championnat ce samedi au Vélodrome face à Toulouse. Mais le club de la cité phocéenne a été piégé dans les ultimes instants sur une touche longue et un manque de concentration. Résultat un match nul 2-2 et un nouveau raté après une contre-performance du Paris Saint-Germain.

L’OM est incompréhensible

Sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, Bixente Lizarazu s’est exprimé sur ce nouveau match nul de l’OM. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux mais également du club phocéen comprend la frustration de Roberto de Zerbi. « C’est comme un refus d’obstacle en équitation. Contre Angers, ça a été la même dans les dernières minutes. C’est dommage, car Paris est en « difficulté » enfin est moins fort que la saison dernière. On peut rester à la course avec eux et rater des occasions comme ça, ce n’est pas acceptable. Est-ce que, c’est dans la tête ? Sur l’occasion, sur la touche, ils l’ont travaillé, le coach le dit. C’est incompréhensible à ce moment du match d’être aussi peu concentré. Dans un moment où tu joues ta place de numéro un dans le championnat. Je ne comprends pas ça », explique-t-il. Ce samedi, Marseille a donc à nouveau raté une opportunité de prendre la tête du championnat, la tâche sera désormais plus compliquée contre des adversaires directs les semaines suivantes. Et c'est à présent le RC Lens qui a pris les commandes de la Ligue 1.