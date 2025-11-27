L’OM est sur un énorme coup pour le 30 novembre

L'OM a de quoi être fier d'avoir emmené Darryl Bakola jusqu'au plus haut niveau avec sa titularisation surprise contre Newcastle. Il faut désormais poser les barbelés autour du milieu de terrain.

Une surprise pas forcément très bien entretenue, mais payante. Roberto De Zerbi a tenté un pari audacieux ce mardi contre Newcastle en Ligue des Champions, en titularisant Darry Bakola alors que ce dernier n’avait pas débuté un seul match en Ligue 1 . Le milieu offensif a accompli sa mission, avec une passe décisive pour Aubameyang et un jeu vers l’avant qui a permis de soulager le milieu de terrain de l’OM . La décision prise de le titulariser, dans la matinée du match, avait rapidement été ébruitée dans la presse, mais cela n’a pas empêché le jeune joueur de 17 ans de se montrer très à l’aise.

Forcément, une apparition à ce niveau, comme titulaire, et avec un match plein, cela marque les esprits… et les recruteurs. Voilà, après Robinio Vaz, une autre raison pour les scouts de s’attarder au Stade Vélodrome. Mais Pablo Longoria va désormais devoir tout faire pour conserver son jeune élément sur le long terme, et ne pas se retrouve menacé par les sollicitations extérieures.

Longoria est fier de Bakola et des jeunes

Darryl Bakola a apporté de la fraicheur contre Newcastle

Bakola est sous contrat jusqu’en juin 2027, ce qui n’est pas grand chose chez les très jeunes joueurs prometteurs. Mais selon RMC, la donne va changer à partir de ce dimanche 30 novembre. Ce sera la date de son 18e anniversaire, et l’OM espère bien pouvoir négocier avec lui un contrat longue durée digne de son nouveau statut, et de sa majorité lui permettant de s’engager sur le très long terme avec le club provençal.

« Darryl, c’est le bon exemple. Ça fait plaisir de voir un jeune issu du centre de formation être titulaire en Ligue des Champions, surtout avec la personnalité et le courage avec lesquels il a joué. Il a été à la hauteur », a livré Pablo Longoria dans les colonnes de La Provence. Une vraie fierté pour l’OM, qui s’est souvent vu reprocher son incapacité à emmener ses jeunes joueurs au plus haut niveau. Avec Robinio Vaz, Bilal Nadir et Darryl Bakola, les Marseillais sont en train d’inverser la tendance.