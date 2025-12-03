ICONSPORT_275811_0145

L'OM change d'avis au mercato, l'Angleterre s'inquiète

OM03 déc. , 23:00
parCorentin Facy
Homme fort de l’OM en début de saison, Matt O’Riley est à présent remplaçant aux yeux de Roberto De Zerbi. Une situation suivie avec inquiétude du côté de Brighton, qui a prêté l’international danois à Marseille.
Auteur d’un but et de deux passes décisives en Ligue 1 depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Matt O’Riley s’est très vite imposé comme un titulaire dans la cité phocéenne. Au côté de son compatriote Pierre-Emile Hojbjerg, l’international danois a fait admirer ses qualités techniques et sa faculté à bien défendre pour devenir un homme fort de l’équipe. Mais depuis plusieurs semaines, Matt O’Riley a un peu disparu de la circulation. Arthur Vermeeren et Daryl Bakola ont pris de l’épaisseur et le joueur prêté par Brighton joue moins.
Une situation que le club anglais observe logiquement avec attention et un peu de crainte puisque l’OM dispose d’une option d’achat à plus de 20 millions d’euros pour recruter Matt O’Riley à la fin de la saison. Et tandis qu’un transfert était largement envisagé il y a encore quelques semaines, c’est désormais moins le cas puisque l’OM ne lâchera sans doute pas 40 millions d’euros à la fin de la saison pour recruter à la fois O’Riley et Vermeeren. Une situation que Fabian Hurzeler, l’entraîneur de Brighton, a commenté cette semaine en conférence de presse.

Matt O'Riley, l'énigme du prochain mercato

« C’est un joueur de Brighton, il a un contrat ici. Nous observons sa situation et ensuite, le moment de prendre ce genre de décision (sur son avenir) viendra. Nous prendrons la bonne décision, c’est certain » a commenté le jeune entraîneur du club de Premier League, qui ne sait pas vraiment sur quel pied danser avec l’Olympique de Marseille sur le cas de Matt O’Riley. Pour l’heure, difficile d’y voir clair et de savoir ce que fera Medhi Benatia et Pablo Longoria sur ce dossier. La tendance est sans doute à ce que Matt O’Riley rentre en Premier League à la fin de la saison mais il reste encore de longs mois de compétition à jouer et qui sait si l’international danois va réussir ou non à convaincre Roberto De Zerbi de l’installer de nouveau comme un titulaire en 2026.

