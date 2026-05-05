L'OM a menti, la sanction risque d'être terrible

Rien ne va plus du côté de l'OM dont la qualification pour la prochaine Ligue des champions relèverait du miracle, et qui pourrait même tout rater. Et si sportivement cela va très mal, une nouvelle encore pire pourrait tomber pour l'avenir de Marseille.

L'Equipe explique que l'UEFA pourrait interdire à Marseille de disputer une coupe d'Europe. Et cette sanction sera appliquée dans un an si l'Olympique de Marseille ne se qualifie pas cette saison. La raison en est simple, l'OM n'a pas respecté les engagements pris par Frank McCourt. Les supporters phocéens sont en plein cauchemar et pour l'instant tout semble aller de travers pour un club dont la popularité ne se dément pas en France. Au moment où Habib Beye et ses joueurs enchaînent les matchs désastreux, avec pour conséquence une septième place au classement de Ligue 1 , une position qui n'est pas synonyme de ticket européen, du moins pour l'instant. Mais, même si l'OM décroche un ticket pour une compétition européenne,explique que l'UEFA pourrait interdire à Marseille de disputer une coupe d'Europe. Et cette sanction sera appliquée dans un an si l'Olympique de Marseille ne se qualifie pas cette saison. La raison en est simple, l'OM n'a pas respecté les engagements pris par Frank McCourt.

L'UEFA n'aime pas qu'on ne tienne pas parole

Raison de cette colère de l'UEFA, il y a quatre ans, après une série de bilans dans le rouge, l'Olympique de Marseille s'était engagé à corriger vite le tir afin d'échapper à une lourde sanction. Considérant l'engagement personnel de Frank McCourt de ramener les comptes de l'OM à des niveaux raisonnables, l'instance européenne avait infligé une amende de 2 millions d'euros, dont 1,7 million avec sursis, à Marseille. Cependant, Etienne Moatti a appris que du côté de l'UEFA, on a constaté que les trois années suivantes, les bilans du club phocéen sont passés du rouge au violet (-12,7 millions en 2022-2023, -39,1 millions d'euros en 2023-2024 et -105 millions d'euros en 2024-2025), soit près de 157 millions d'euros.

D'ici la fin du mois de mai, le gendarme financier de l'UEFA va se pencher sur cette situation comptable de l'Olympique de Marseille. Il se dit que d'ores et déjà l'instance européenne du football a constaté ce non-respect de ses engagements de la part de l'OM, qui de son côté pourrait avancer la baisse drastique des droits TV en France par rapport aux prévisions, pour justifier cette hausse énorme du déficit. Soit l'UEFA prend en compte cet argument, et ne condamne l'OM qu'à une sanction financière nettement plus importante que celle de 2022, soit l'organisateur des coupes européennes estime que Frank McCourt n'a jamais imposé aux dirigeants phocéens de faire attention au bilan. Et alors là l'Olympique de Marseille pourrait être privé d'une compétition européenne. Contacté par le quotidien sportif sur ce sujet, les dirigeants de l'OM n'ont pas voulu répondre.