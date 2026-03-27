L’OM a inventé un accord, il est choqué

Annoncé avec insistance à l’Olympique de Marseille en 2016, Bryan Dabo avait finalement atterri à l’AS Saint-Etienne. Les rumeurs marseillaises venaient en réalité d’un mensonge de l’ancien président Vincent Labrune.

A l’époque, Bryan Dabo ne cachait pas sa préférence. Le milieu qui évoluait à Montpellier affichait ouvertement son attachement à l’Olympique de Marseille . Finalement, le natif de la cité phocéenne n’est jamais passé par le pensionnaire du Vélodrome, pas même en 2016 malgré les rumeurs persistantes. Invité sur les ondes de RMC, le joueur libre depuis son départ de Sepahan (Iran) l’année dernière est revenu sur cet épisode marqué par un mensonge de l’ancien président olympien.

Dabo a tenu sa promesse

« Je sors d’une assez bonne saison en ayant mis sept-huit buts en jouant à plusieurs postes sous Rolland Courbis, a raconté l’ex-Héraultais. Loulou (Nicollin) me dit : "Tu veux faire quoi ?" Je lui dis : "vous voulez que je fasse quoi ? Parce que moi je suis marseillais j’ai envie d’aller à l’OM !" Il me dit : "ok pas de problèmes si y a quelque chose on se tient au courant. " Je suis en vacances à Marbella avec Geoffrey Kondogbia, Serge Aurier et Layvin Kurzawa. Je me lève et Layvin me dit : "Félicitations c’est marqué partout que t’as signé à l’OM !" Je vois 30 appels en absence ! »

« En fait, Labrune avait dit qu’il y avait un accord entre eux et moi alors que le seul club qui avait un intérêt c’était Saint-Etienne. J’avais déjà rencontré Christophe Galtier et ça faisait quatre-cinq mois qu’il voulait que je signe au club. J’arrivais à terme de mon contrat mais j’avais donné ma parole à Loulou et Laurent que quoi qu’il arrive, je ne signerais pas dans un autre club sans que Montpellier touche pour un transfert. C’est normal je suis arrivé à 13 ans et j’en repartais à 24. Ça aurait été dégueulasse de partir gratuitement du MHSC », a confié Bryan Dabo, fier d’avoir respecté sa parole quitte à sacrifier son rêve.