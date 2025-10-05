L'OM a évité une catastrophe à 28ME

Longtemps à la recherche d’un ailier gauche cet été, l’Olympique de Marseille a étudié d’autres pistes avant de recruter Igor Paixão. Le club phocéen s’est notamment penché sur le dossier Noa Lang. Et compte tenu des débuts du Néerlandais à Naples, les Marseillais n’ont pas à regretter leur décision.

Attendu au tournant sur son recrutement, l’Olympique de Marseille a nettement amélioré la qualité de son effectif. Il suffit de jeter un œil au secteur défensif pour se rendre compte de la pertinence des choix de la direction. L’entraîneur Roberto De Zerbi, contraint de bricoler sa défense la saison dernière à cause des blessures, a maintenant davantage de solutions fiables. Un confort également valable pour sa ligne d’attaque où le renfort attendu sur le couloir gauche a mis du temps à débarquer.

N. Lang Pays-Bas • Âge 26 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Serie A Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Avant la signature d’Igor Paixão (25 ans) le 1er août, le vice-champion de France avait étudié d’autres pistes. Et notamment celle qui menait à Noa Lang (26 ans). L’Olympique de Marseille n’était pas parvenu à un accord avec le PSV Eindhoven et c’est finalement Naples qui avait obtenu la signature de l’international néerlandais pour 28 millions d’euros. Près de trois mois plus tard, les dirigeants marseillais n’ont pas à regretter cet échec. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que Noa Lang rate complètement ses débuts en Italie.

L’ailier gauche n’entre pas dans les plans du coach Antonio Conte qui ne lui a accordé que 4 apparitions toutes compétitions confondues, sans aucune titularisation. Au total, son temps de jeu s’élève à peine à 51 minutes. Noa Lang se serait-il mieux adapté à l’Olympique de Marseille ? En tout cas, le club phocéen a peut-être échappé à un gros flop. A l’inverse, le renfort à 35 millions d’euros Igor Paixão, critiqué pour ses débuts compliqués, semble parti pour mettre tout le monde d’accord après son doublé contre l’Ajax Amsterdam (4-0) mardi en Ligue des Champions.