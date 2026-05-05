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Le Havre-OM : L’arbitre désigné, Marseille en plein cauchemar

OM05 mai , 13:20
parCorentin Facy
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La Ligue de Football Professionnel a désigné Benoît Bastien pour arbitrer le match de la 33e journée de Ligue 1 entre l’OM et Le Havre dimanche soir. Une désignation qui agace déjà à Marseille.
L’Olympique de Marseille n’a plus grand-chose à jouer dans cette fin de saison, sauf de s’assurer une place en coupe d’Europe pour la saison prochaine même s’il ne s’agira pas de la Ligue des Champions. Une réaction est quoi qu’il en soit attendue au Havre dimanche après le fiasco du déplacement à Nantes samedi avec une défaite 3-0 qui risque de laisser des traces. Pour son match en Normandie, les hommes d’Habib Beye auront à faire à Benoît Bastien.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’arbitre de 43 ans né à Epinal n’a pas laissé un bon souvenir aux joueurs et aux supporters de l’OM lors du dernier match arbitré au Vélodrome. Le 22 mars dernier, Benoît Bastien était au sifflet pour le choc du haut de tableau entre Marseille et Lille. Après seulement quelques minutes de jeu en première mi-temps, l’arbitre tricolore n’avait pas mis de carton rouge à Calvin Verdonk pour sa faute en tant que dernier défenseur sur Mason Greenwood, ni à Hakon Haraldsson qui avait ensuite violemment bousculé l’attaquant anglais.

Un arbitre qui laisse un mauvais souvenir à l'OM

Une situation qui avait provoqué une énorme polémique d’autant que Greenwood avait lui reçu un carton jaune, manquant le déplacement à Monaco quelques jours plus tard. Sur les réseaux sociaux, la nomination de Benoît Bastien pour Le Havre-OM fait déjà cauchemarder les supporters du club phocéen.
« La LFP qui en rajoute… », « Il nous a sabordé sur le tournant de la fin de saison en oubliant volontairement d'expulser 2 lillois », « La blague, on avait franchement pas besoin de ça » ou encore « Il sera en mission, comme depuis 10 ans » peut-on lire sur X, où les supporters olympiens n’ont pas la mémoire courte avec Benoît Bastien et ses décisions qui n’ont pas tourné dans le sens de l’OM en mars dernier. Il y aura cette fois moins d’enjeu qu’à l’époque puisque Marseille n’a pas eu besoin de l’arbitre de 43 ans pour saborder totalement sa saison.
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