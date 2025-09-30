ICONSPORT_271946_0486

Le groupe de l’OM face à l’Ajax

OM30 sept. , 10:01
parGuillaume Conte
0
Roberto De Zerbi a dévoilé ce mardi matin le groupe des joueurs retenus pour affronter l’Ajax Amsterdam. Incertain, Leonardo Balerdi est bien présent pour cette rencontre.
0
Derniers commentaires

OL : Les stats totalement folles de Tyler Morton

Cela faisait trèèèès longtemps qu'on avait pas eu un milieu de ce niveau la à Lyon

L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

Ils ont réussi a pété le site, du moins les discussions.

L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

Comme ton commentaire, c'est de la merde...

OL : Les stats totalement folles de Tyler Morton

Pour ekitike je peux dire la même chose aussi

OL : Les stats totalement folles de Tyler Morton

Après a Liverpool on lui demander de faire oublier gerrard, c étais un lourd fardeau a porter pour morton

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

