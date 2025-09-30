Le groupe de l’OM face à l’Ajax

Cela faisait trèèèès longtemps qu'on avait pas eu un milieu de ce niveau la à Lyon
Ils ont réussi a pété le site, du moins les discussions.
Comme ton commentaire, c'est de la merde...
Pour ekitike je peux dire la même chose aussi
Après a Liverpool on lui demander de faire oublier gerrard, c étais un lourd fardeau a porter pour morton
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
🅢🅠🅤🅐🅓 📋 👥 Les 2️⃣1️⃣ joueurs choisis par 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢 pour défier l'Ajax Amsterdam ce soir à l'@orangevelodrome 🏟️✨ #OMAJA