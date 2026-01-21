Hugo Ekitike a broyé l’OM, Samir Nasri applaudit

Même s’il n’a pas marqué, Hugo Ekitike a livré une performance majuscule sur la pelouse du Vélodrome, ce mercredi contre l’OM en Ligue des Champions. Samir Nasri a félicité l’international français.

Avant-centre titulaire de Liverpool et sans concurrence depuis la blessure d’Alexander Isak, Hugo Ekitike prend ses aises chez les Reds. L’ancien buteur du PSG et de l’Eintracht Francfort a confirmé sa très belle forme sur la pelouse de l’Orange Vélodrome ce mercredi soir face à l’Olympique de Marseille. Auteur d’un but refusé pour un hors-jeu logiquement sanctionné, l’attaquant de Liverpool a aussi trouvé le poteau de Geronimo Rulli. Plus globalement, Hugo Ekitike a brillé par sa disponibilité, sa justesse technique et sa vitesse dévastatrice pour les défenses adverses.

Même s’il supportait l’OM devant sa télévision, Samir Nasri ne peut qu’applaudir le buteur de l’équipe de France pour sa performance XXL. « Ce qui est très fort, c'est que malgré le fait qu'il soit un attaquant et que les stats soient hyper importantes, on souligne quand même le match qu'il a fait alors qu’il n’a pas marqué ni fait de passe décisive » a analysé le consultant de Canal+ avant de conclure. « Mais l’impression visuelle… Il est dangereux à chaque prise de balle è Il fait vraiment le bon décalage à chaque fois face à son adversaire direct, il réussit à lier tous les joueurs de Liverpool, bravo à lui » s’est exclamé l’ancien milieu offensif de l’OM, épaté par le niveau d’Hugo Ekitike ce mercredi au Vélodrome.

Sous le regard de Guy Stéphan au Vélodrome

Sous les yeux de Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps, nul doute que l’ancien attaquant du Stade de Reims a marqué des points. Il serait vraiment étonnant de ne pas le voir à la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec l’équipe de France s’il maintient un tel niveau de performance dans un club de la dimension de Liverpool. D’autant que les statistiques suivent puisque Ekitike compte déjà 12 buts et 3 passes décisives cette saison, en ayant débuté beaucoup de matchs sur le banc en début de saison.